Kantonale Initiative – Basel soll eine 50-Meter-Schwimmhalle erhalten Ein überparteiliches Komitee kämpft dafür, dass Schwimmer das ganze Jahr über ihrem Sport nachgehen können. Es ist nicht der erste Anlauf für eine neue Schwimmhalle in Basel. Tobias Gfeller

Er kämpft für eine Ganzjahres-Schwimmhalle: Roger Birrer, Präsident des Schwimmvereins beider Basel. Foto: Nicole Pont

«Schwimmen ist ein Grundrecht», sagt Roger Birrer, Präsident des Schwimmvereins beider Basel und ehemaliger Olympiaschwimmer. Dies sei schon alleine durch das Schulsystem gegeben. «Doch immer mehr Kinder können nicht gut schwimmen», warnt Birrer. Er weist auf Umfragen hin, die belegten, dass das Bedürfnis nach entsprechenden Angeboten gross sei. 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung würden gerne regelmässig schwimmen gehen.

Doch in der Region Basel sieht es mit Schwimmmöglichkeiten gar nicht prächtig aus. Die Stadt hinkt in dieser Hinsicht zum Beispiel Zürich deutlich hinterher. «Wir sind keine Sportstadt», kritisiert Alex Ebi, LDP-Grossrat und ehemaliger Präsident des RTV Basel. Und SP-Grossrat Thomas Gander sagt: «Die Situation ist zum Davonschwimmen.» Ebi und Gander sind Mitglieder des Vereins «50 Meter Hallenbad für Basel», der am Donnerstag eine Initiative lanciert hat. Die Initianten verlangen, dass in Basel ganzjährig ein 50-Meter-Schwimmbecken zur Verfügung steht.

Im Winter dürftig

In der Vergangenheit sind mehrere Anläufe für eine 50-Meter-Schwimmhalle in der Region Basel gescheitert. Nun soll also die Basler Bevölkerung ein Zeichen setzen und der Politik klarmachen, dass sie eine solche Schwimmhalle unbedingt will. Das Komitee hat 18 Monate Zeit, um die nötigen 3000 Unterschriften zu sammeln. Parallel dazu hat Alex Ebi im Grossen Rat eine Motion eingereicht, um das Vorhaben parlamentarisch voranzubringen.

Das Angebot für Hobby- und Spitzenschwimmer ist vor allem im Winter dürftig. Vereinzelt gibt es zwar 25-Meter-Schwimmbecken. Diese seien aber stets stark belegt und könnten ein 50-Meter-Becken nicht ersetzen, sagt Birrer. «Sämtliche internationalen Wettkämpfe werden in 50-Meter-Becken durchgeführt. Für eine optimale Vorbereitung braucht es einfach ein 50-Meter-Becken. Fussballer trainieren ja auch nicht auf kleineren Feldern und spielen dann ihre Matchs auf dem richtigen Platz.»

Die Basler Triathletin und ehemalige Spitzenfussballerin Sophie Herzog erinnert an den Fricktaler Spitzenschwimmer Yannick Käser, der einst mit ihr im Gymnasium Bäumlihof die Sportklasse besuchte, aber aufgrund der schlechten Schwimminfrastruktur in Basel nach Zürich wechselte. Ein 50-Meter-Schwimmbecken habe energetische Vorteile gegenüber zwei 25-Meter-Becken, sagt Herzog. Das betont auch Gander. Eine Schwimmhalle könne mit innovativen Ansätzen energetisch nachhaltig betrieben werden. «Man könnte die Schwimmhalle zum Beispiel mit einer Kunsteisbahn oder einer Sporthalle kombinieren und so gegenseitig von Synergien profitieren – auch was die Energie angeht.

Unformuliertes Begehren

In der zuständigen Grossratskommission seien beim Thema «Sanierung der Kunsteisbahn Margarethen» genau solche Punkte diskutiert worden. Für den sportaffinen SP-Grossrat steht fest, dass das von der Regierung verabschiedete Sportkonzept betreffend Wasserfläche nicht erfüllt sei. Es schreibt fest, dass die Anliegen der Sporttreibenden ernst genommen werden sollen und Sportvereinen und Freizeitsportlern eine angemessene Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden soll. Aktuell bietet nur das seit 2017 jeweils provisorisch überdachte 50-Meter-Schwimmbecken beim Eglisee Möglichkeiten, im Winter auf Langbahnen zu schwimmen. Diese Möglichkeit werde von der Bevölkerung sehr stark genutzt, sagt Birrer: «Der Kampf ums Wasser ist schon ewig im Gang.»



Die Volksinitiative ist absichtlich unformuliert. Denn das Komitee – es ist überparteilich zusammengesetzt, und es wirken auch Personen aus dem Basler Sportleben und der Gesellschaft mit – will der Regierung sowohl betreffend Standort wie auch betreffend Umsetzung keine Vorgaben machen. Je nach Projekt variieren die Kosten für eine 50-Meter-Schwimmhalle gemäss Birrer zwischen 20 und 45 Millionen Franken.