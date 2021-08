Forderung der Linken – Basel soll ein Hotel kaufen, um Obdachlose zu beherbergen Der Wohnungsmarkt in der Stadt ist brutal: Passende Angebote sind knapp, Hunderte Menschen finden kein Dach über dem Kopf. Nun drängt ein Basta-Grossrat auf Unterstützung. Robin Rickenbacher

Der Claraplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Obdachlose. Da sie keine eigene Wohnung haben, verbringen sie oftmals den Tag hier. Foto: Kostas Maros

Die Tage waren am schlimmsten. Nicht die Nächte in der Notschlafstelle, in einem fremden Bett, ohne vertraute Umgebung. Sondern der helllichte Tag, wenn die Schlafstätte verlassen werden muss. So erzählt es Sarah (Name geändert). «Zwölf Stunden muss man draussen sein. Was fängt man mit so viel Zeit an?» Sie sitzt am kleinen Küchentisch in der kleinen Küche, als sie das sagt. Ihrer Küche. Nach fast zwei Jahre dauernder Obdachlosigkeit hat sie wieder ein Zuhause, in dem sie Leute empfangen kann.

Sie erzählt in ernstem Ton von der Zeit, in der sie ohne Obdach war. Durch einen Vermieter auf die Strasse gestellt, der sich an ihrem lauten Fernseher gestört habe. Der Block sehr ruhig, die damalige Nachbarin eine Hypnotiseurin. Sie sei nicht mehr geduldet gewesen. Das war 2018. Mit dem Wohnungsverlust kam der mentale Stress. «Mir ging es schlecht, ich machte mir Sorgen», sagt sie. Sie verlor ihren Job in der Altersbetreuung. Keine Ergänzungsleistungen mehr. Es folgte der Gang in die Notschlafstelle.