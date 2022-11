Weltklasse-Pferdesport – Basel setzt neue Massstäbe Der CHI Classics Basel wartet im nächsten Jahr mit viel Frischem auf – etwa mit Weltklasse-Dressurprüfungen und einem aufgestockten Preisgeld. Das alles soll Lust auf den Weltcupfinal 2025 machen. Dominic Willimann

Der Schwede Henrik von Eckermann ist als Weltnummer 1 einer der grossen Favoriten auf den Weltcupsieg in Basel. Foto: Stefan Lafrentz (Keystone)

Andy Kistler nimmt den dritten Anlauf. Er, der frühere Equipenchef der Schweizer Springreiter, ist seit 2020 Präsident des Longines CHI Classics Basel. Doch seit der Zentralschweizer beim Basler Pferdesport-Turnier in der Organisation federführend ist, hat das CHI Classics Basel nie ausgetragen werden können – wegen der Pandemie.

Diesmal soll alles anders sein. Kistler präzisiert: «Das Turnier wird stattfinden.» Am Wochenende weilte er beim Weltcup in Stuttgart. Kistler sagt, man spüre, dass die Leute in die Halle kämen «und dass es wieder losgeht».

In Basel liegt der Fokus vom 12. bis 15. Januar 2023 auf dem Pferdesport. Der Ticketverkauf läuft sehr gut, vor allem für Samstag und Sonntag sind bereits viele Eintrittskarten abgesetzt worden. Und ebenfalls erfreut sind die Organisatoren, dass seit einem Monat alle 100 VIP-Tische verkauft sind. Besonders sei, erwähnt Kistler, dass die Gäste in diesem Segment vornehmlich aus der Region kämen. Er sagt: «Es zeigt, dass Basel hinter diesem Event steht.»

Das ist auch die Absicht von Thomas Straumann, dem Verwaltungsratspräsidenten des internationalen Reitturniers in der St. Jakobshalle. Er ist seit der Erstaustragung 2010 die treibende Kraft hinter dem Anlass. Auch, als nach den zwei jüngsten Absagen über die Zukunft des internationalen Hallenturniers nachgedacht worden ist. Kistler erzählt: «Es war nach dem Rückschlag in diesem Jahr nicht einfach, die Motivation zu finden und einen neuen Anlauf zu nehmen.»

Die Aushängeschilder sind gemeldet

Doch nun ist die Zukunft des CHI Classics Basel bis mindestens 2026 gesichert. Mehr noch: Der Fünfstern-Event mit Weltcup-Charakter wartet im 2023 mit einem neuen Leckerbissen auf. Erstmals sind Dressur-Prüfungen im Programm, mit den beiden deutschen Weltklasse-Dressurreiterinnen Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth stehen die Aushängeschilder dieser Sportart auf der Startliste.

Typisch für das Reitturnier in der St. Jakobshalle: Die Basel-spezifischen Hindernisse. Foto: zvg

Dass nebst den weltbesten Springreitern nun auch die Dressur ihren Platz im Programm gefunden hat, ist nicht nur wegen der Faszination Straumanns zu dieser Sparte zustande gekommen. Mit ein Grund ist auch, dass Basel den Zuschlag für die Weltcup-Finals 2025 erhalten hat. Nach den CHI Classics im Januar 2025 finden im April desselben Jahres in der Joggeli-Halle die finalen Weltcupprüfungen statt. Mit Merchandising-Artikeln und einem CHI-Classics-Basel-Tram wird bereits jetzt auf die Veranstaltung in drei Jahren aufmerksam gemacht, bei der die Besten im Springen, der Dressur und dem Voltigieren gekürt werden. Etwas, das es in dieser Art in der Schweiz noch nie gegeben hat.

Der Fokus beim CHI Classics Basel liegt trotz dieser Neuerungen aber nach wie vor auf den Springprüfungen. Das Highlight ist dabei das Weltcupspringen vom Sonntag, bei dem es 330’000 Franken zu gewinnen gibt. Mit total über einer Million Franken Preisgeld zählt Basel zu den bestdotierten Hallenturnieren der Welt.

Andy Kistler – vom Schweizer Equipenchef zum Basler Turnierdirektor. Foto: zvg

Einer, der die wichtigste Prüfung in der Brüglinger Ebene noch nie gewinnen konnte, ist Henrik von Eckermann. Der Schwede, verheiratet mit der Bubendörferin Janika Sprunger, reist als Weltranglistenerster und Doppel-Weltmeister ans Rheinknie. «Ich werde alles versuchen, um zu siegen», verspricht der 41-Jährige, der den CHI Classics Basel als Heimspiel betrachtet, weil seine Frau wie auch sein Pferdebesitzer aus der Region Basel stammen. Obwohl der Meldeschluss noch nicht vorbei ist, scheint klar: Die Konkurrenz für von Eckermann ist riesig. Ambitionen hegen auch die zwei besten Schweizer Martin Fuchs und Steve Guerdat, die in der Hauptprüfung bereits reüssieren konnten.

Für Kistler ist klar, dass an den vier Tagen in der Joggelihalle Weltklasse-Pferdesport zu sehen sein wird. Selbst beim Showblock, in dem die Spanische Hofreitschule aus Wien ihren Auftritt hat. Bei dieser Vielzahl an Highlights stellt sich unweigerlich die Frage: Ist dieser Anlass überhaupt noch zu toppen? Ja, sagt Kistler und hat einen grossen Wunsch: «Dass die Halle am Samstag und Sonntag ausverkauft ist.» Es wäre der Lohn für ihn und seine Crew nach den schwierigen Zeiten in den letzten zwei Jahren.

