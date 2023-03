Gummi kommt zurück – Basel setzt den Test mit velofreundlichem Gleis fort Das Gleis an der Bruderholzstrasse in Basel soll wieder eine Gummifüllung erhalten und bis im November vom Hersteller noch verbessert werden.

An der Bruderholzstrasse sollen den Velofahrenden die Tramgleise nicht in die Quere kommen. Foto: Martin Graf

Das velofreundliche Gleis wird in Basel nach der Winterpause ab Freitag wieder getestet. Das Gleis mit dem Gummiprofil an der Bruderholzstrasse soll bis im November vom Hersteller verbessert werden, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Montag mitteilte. Zudem werde das BVD eine Befragung bei Velofahrerinnen und Velofahrern durchführen, um Ende Jahr gemeinsam mit den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) ein Fazit zuhanden des Grossen Rats zu ziehen.

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag erhält das Gleis seine Gummifüllung zurück. Daher wird am 23. März der Trambetrieb der Linie 15 ab Tellplatz in Richtung Bruderholz ab 18 Uhr eingestellt. Ab 22 Uhr fällt auch der Trambetrieb in die Gegenrichtung aus. Fahrgäste werden während dieser Zeit über den Jakobsberg umgeleitet, wie es in der Mitteilung heisst. Der Unterbruch dauert bis Betriebsschluss. Am folgenden Tag werden die Trams wieder normal fahren, wie eine BVD-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt.

Das erste velofreundliche Gleis ist seit November 2021 in Betrieb. Die Idee dahinter ist, dass Velofahrende einfacher und sicherer durch die Kaphaltestellen fahren können. Die Gummieinlagen in den Schienen sollen Stürze vermeiden.

Jedoch stellte sich heraus, dass sich die Gummiprofile durch die Belastung der Trams schnell abnutzten. Dadurch kam es teilweise auch zu Rissen im Gummifprofil, wie das BVD schreibt. Zu Beginn des Winters befürchteten die Behörden, dass Wasser eindringen und bei Minustemperaturen gefrieren könnte. Dies hätte im schlimmsten Fall eine Tramentgleisung zur Folge. Daher entschied sich das BVD für eine Winterpause für diesen Test.

