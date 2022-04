Unihockeyaner kurz vor dem Aufstieg – Basel Regio fehlt noch ein Sieg Im Auf-/Abstiegsplayoff der NLA/NLB führt das Basler NLB-Team nach dem 6:1-Heimerfolg gegen Sarnen mit 3:1 Siegen. william kong

Hinten alles abgeräumt und vorne das 4:0 erzielt: Nicolas Schwob (vorne) mit einer starken Leistung. Foto: Pino Covino

In der vierten Partie des Auf-/Abstiegsplayoffs der NLA/NLB war ein deutlicher Klassenunterschied zwischen dem oberklassigen Ad Astra Sarnen und dem NLB-Herausforderer Basel Regio zu sehen. Nur waren die Rollen vertauscht – während die Basler den Ballbesitz und den Gegner kontrollierten, fand der NLA-Tabellenvorletzte Sarnen keine spielerische oder taktische Lösung.

Bereits von der ersten Spielminute an zeigte die Mannschaft des Finnen Jami Herrala, dass sie die 2:1-Führung in der Best-of-7-Serie ausbauen wollte. Und nach 48 Sekunden schob der Finne Jimi Jokinen den Ball zum 1:0 ein. In diesem Stil ging es weiter: Jokinen (5.), Toni Rintala (25.) und Nicolas Schwob (26.) erhöhten die Führung des Heimteams zwischenzeitlich auf 4:0.

Die Leistung des NLA-Teams entsprach keineswegs der Botschaft des Plakats, das seine Fans aufgehängt hatten: «Obwäldä isch hiä». Denn richtig angekommen in der Sandgrubenturnhalle waren sie nie. Zudem mussten sie auch auf ihren schwedischen Verteidiger Erik Oweling verzichten, der wegen seiner Verletzung in Sarnen geblieben war.

Gegner rempelt Trainer an

Erst Nicola Burri gab für Ad Astra ein erstes spätes Lebenszeichen in der 41. Minute ab: Bei einem Ausball in der Nähe der Basler Trainerbank rempelte er den Trainer Herrala absichtlich an – das anschliessende Rencontre hatte für beide keine Folgen.

Nach dem 6:1-Heimsieg resümierte Nationalspieler Patrick Mendelin. «Wir haben heute solid gespielt, aber noch nicht unser bestes Unihockey.» Möglicherweise haben sich die Basler dieses für die morgige Partie (20 Uhr, Dreifachhalle) aufgespart: Mit einem Sieg in Sarnen könnte Basel Regio die Best-of-7-Serie für sich entscheiden und den langersehnten Aufstieg in die NLA schaffen.

