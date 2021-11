Eine Expo an sechs Flüssen – Basel plant die nächste Landesausstellung 25 Jahre nach der Expo.02 planen Basel und die Nordwestschweiz die Svizra27. Creative Director Claudia Meier und Fabienne Hoelzel wollen die Schweiz spielerisch inszenieren. Thomas Dähler

Fabienne Hoelzel (links) und Claudia Meier stellen ihre Pläne für die Svizra27 vor. Die Gewinnerinnen des Wettbewerbs planen 2027 die Expo an neun Standorten in der Nordwestschweiz. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Was an der Expo.02 der Bieler-, der Neuenburger- und der Murtensee waren, sollen sechs Flüsse in der Nordwestschweiz 25 Jahre später übernehmen: Schweizerinnen und Schweizer für die Svizra27 begeistern. An neun Standorten am Rhein, am Doubs, an der Birs, der Aare, der Limmat und der Reuss soll die Schweiz in «Raumzeitkapseln» die Möglichkeiten einer zukünftigen Schweiz entwerfen. Am Montag haben die designierten Expomacherinnen Claudia Meier und Fabienne Hoelzel das Projekt in Basel vorgestellt.

«Zukunft ist nicht gemacht, die bestimmen wir gemeinsam», erklärte Hoelzel bei der Vorstellung des Projekts zum Thema «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt». An der vor der Kulisse einer Wäscherei organisierten Medienkonferenz präsentierte die Jury die Wettbewerbsgewinnerin. Das Team Fabienne Hoelzel und Claudia Meier ging als Siegerin unter 27 Wettbewerbsteilnehmern hervor. Präsidiert wurde die Jury von Manuel Herz, Professor für Urban Studies an der Uni Basel, Alt-Bundesrätin Doris Leuthard und Architekt Pierre de Meuron.