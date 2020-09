Spontandemo nach Gerichtsurteil – «Basel Nazifrei»-Demonstrantin zu acht Monaten Gefängnis verurteilt Sympathisanten marschieren nach dem Gerichtsverfahren vom Claraplatz via Klybeckstrasse über die Dreirosenbrücke. Der Verkehr war zeitweise blockiert. Jan Amsler

Mit der spontanen Aktion bekunden die Teilnehmer Solidarität gegenüber der Verurteilten. Foto: Katrin Hauser

Claraplatz am Montagabend, 20 Uhr. Parolen und Banner. Die Corona-Abstandsempfehlungen werden nicht eingehalten, doch praktisch alle tragen Masken. «Basel nazifrei», wird in Chören gerufen. Später, als die Gruppe in Richtung Klybeckstrasse marschiert, bleibt der Weg für den Verkehr zeitweise blockiert.

Bei der Aktion handelt es sich um eine spontane Demonstration, zu der die Organisation «Basel Nazifrei» aufgerufen hat. Schätzungsweise gegen 150 Personen sind gekommen. Der Grund: Das Basler Strafgericht hatte an diesem Tag eine Frau wegen Landfriedensbruchs und der mehrfachen qualifizierten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig gesprochen und zu acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, wie das Portal «Bajour» schreibt. Die Frau hatte im November 2018 an der nicht bewilligten Anti-Pnos-Demonstration auf dem Messeplatz teilgenommen, die von «Basel Nazifrei» geplant worden war. Wofür sie vom Strafgericht nun die Quittung erhielt.

Laut «Bajour»-Bericht konnte der Demo-Teilnehmerin keine Gewaltanwendung nachgewiesen werden. Doch die Staatsanwaltschaft habe auf zwei hängige Verfahren wegen einschlägiger Delikte verwiesen, wodurch das Gericht die Frau als «Gesinnungstäterin» einstufte. Sie sei bestraft worden, weil sie sich nicht entfernte, als es zur Eskalation kam.

Die «Spontandemonstranten» blockieren den Verkehr. Video: Katrin Hauser

Die «Spontandemonstration» am Montagabend führt weiter über die Dreirosenbrücke, wo auch Feuerwerk und «Pyros» gezündet werden. Beim Voltaplatz löst sie sich schliesslich auf. Unsere Journalistin vor Ort hat keine Ausschreitungen festgestellt, sich dafür aber Parolen wie «Schweizer Polizisten schützen die Faschisten» oder «Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten!» notiert. Die Polizei war nur versteckt im Einsatz und gab sich kaum zu erkennen.