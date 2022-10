Sie könnte die altehrwürdige Art Basel als weltweit wichtigste Kunstmesse ablösen: Die «Paris+ par Art Basel» in Frankreichs Hauptstadt lockte vergangene Woche 40’000 Besucher an. Foto: Stephane de Sakutin / AFP

Am Sonntag ist die neue Kunstmesse «Paris+ par Art Basel» zu Ende gegangen. In nur wenigen Monaten und in einem für zwei Jahre angelegten Provisorium organisiert, hat sie bereits 40’000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Sogar Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron gab sich die Ehre. Entsprechend euphorisch war die Stimmung bei den Galeristen und Sammlern.