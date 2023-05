Städte preschen vor – Basel mischt im Kampf um die Landesausstellung doppelt mit Mehrere Vereine ringen um die Ausrichtung einer Landesausstellung nach 2030. Grosse Städte wie Bern, Basel und Genf gehen jetzt in die Offensive. Carlo Senn

Wer sind wir Schweizerinnen und Schweizer und wo wollen wir in Zukunft hin? Diese Fragen soll die Landesausstellung jeweils beantworten. Die nächste könnte 2032 stattfinden. Mehrere Vereine stehen in den Startlöchern, welche die nächste Generationen-Expo ausrichten wollen, und feilen an Konzepten. Überzeugende Vorschläge sind Voraussetzung für eine finanzielle Zuwendung des Bundes.

Einer der Bewerber ist die Nexpo. Es handelt sich um einen Verein der zehn grössten Schweizer Städte, die um eine Finanzierung des Bundes buhlen, darunter Zürich, Basel, Bern und Biel, aber auch Westschweizer Städte wie Genf und Lausanne. Im Vorstand des 2018 gegründeten Vereins sitzen Exekutivpolitiker der Städte. Inzwischen gehören 26 Städte und Gemeinden in 18 Kantonen dieser Initiative an.

Das Gegenteil von «bleiben Sie zu Hause»

An einer Pressekonferenz in Bern hat die Nexpo nun das Konzept genauer vorgelegt und die Mitbewerber unter Zugzwang gesetzt: Geht es nach der Nexpo, soll 2032 eine dezentrale Landesausstellung im ganzen Land stattfinden. Geplant wäre sie eigentlich bereits 2027 gewesen. Grund für die Verschiebung: Eine Landesausstellung mit Bundesbeteiligung sei «angesichts der Sparmassnahmen beim Bund und den Kantonen» vor 2030 nicht realistisch, so der Bundesrat in einer Medienmitteilung Ende März.

Das Konzept sieht vor, dass die Ausstellung über die ganze Schweiz verteilt wird. Es ist eine Idee, die in dieser Form neu ist. Die Expo.02 hat sich bloss über eine Region erstreckt, zuvor waren die Landesausstellungen lediglich in einer Stadt ansässig.

Die Kosten belaufen sich auf rund 600 Millionen Franken, davon die Hälfte von Bund, 16 Prozent von Kantonen. Weitere Einnahmen sollen Sponsoren und Eintritte generieren.

Das vergleichsweise tiefe Budget erklären die Verantwortlichen damit, dass für die Landesausstellung keine neuen Pavillons aufgestellt werden, sondern bestehende Infrastruktur genutzt wird. So sollen gerade ungenutzte Räume und Hallen für die Nexpo genutzt und «bespielt» werden. Als Beispiel nannte die künstlerische Leiterin Sibylle Lichtensteiger einen ungenutzten Schlachthof, der zur Messehalle für die Zukunft der Ernährung umfunktioniert wird.

Auch die Gastronomie soll nicht zu kurz kommen. Jede Stadt und jedes Dorf soll ein Nexpo-Menü entwerfen, welches die Restaurants nach ihrem Gusto kochen und variieren sollen, so eine konkrete Idee. Lichtensteiger beschrieb die Landesausstellung als das Gegenteil von «Bleiben Sie zu Hause» während der Pandemie, die Leute sollten zusammenkommen und sich austauschen. Dazu gibt es beispielsweise Nexpo-Bänke, auf die sich Leute setzen sollen, die bewusst das Gespräch suchen.

Was die Landesausstellung der Gesellschaft bringt, erklärten Politikerinnen aus der ganzen Schweiz in Bern: darunter auch die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). Sie betonte, dass der «soziale Zusammenhalt» im Fokus stehen soll. Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) betonte, dass gerade «in unsicheren Zeiten eine Landesausstellung wichtig ist», und sprach von der «Willensnation Schweiz». Basel-Stadt war durch die Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing, Sabine Horvath, vertreten.

Filippo Lombardi, Stadtrat in Lugano und ehemaliger Ständerat, sagte mit einem Lächeln, dass dadurch beispielsweise das Tessin über seinen Ruf hinaus als «Sonnenstube» der Schweiz bekannt werde.

Konkurrenz – oder doch Kooperation?

Der Bundesrat hat bisher noch nicht entschieden, wer den Zuschlag erhalten soll – auch nicht, in welchem Umfang dieser fliesst. Die Regierung begrüsst die Initiativen für eine Landesausstellung jedoch und möchte auch, dass eine ausgeführt wird.

Derzeit gibt es noch zwei weitere Initiativen: eine davon ist der Verein Svizra27, ein Zusammenschluss aus gewichtigen Exponenten aus Unternehmenden und Politikern aus der Nordwestschweiz, also den Kantonen beider Basel, Aargau, Solothurn und Jura. Das Motto lautet: Mensch, Arbeit und Zusammenhalt. Als Präsidentin amtet die Alt-Bundesrätin Doris Leuthard.

Die zweite ist der Verein Muntagna. Dabei handelt es sich um eine Vereinigung, die in den Bergkantonen verankert ist. Sie möchte die Schweizer Landesausstellung in den Schweizer Alpen durchführen.

Es kann jedoch durchaus sein, dass aus der Konkurrenz plötzlich Kooperationen werden. So hat sich die Nexpo kürzlich mit einer weiteren Mitbewerberin zusammengeschlossen. Auch bei Muntagna werden die Fühler bereits ausgestreckt. Man verstehe sich «nicht als Konkurrenz zu den anderen Initiativen». Muntagna will jedoch erreichen, dass auch die «Weiterentwicklung der Alpen als Arbeits-, Lebens- und Freizeitraum im Rahmen einer Landesausstellung» gefördert wird. Die Bewerbenden tauschen sich in einer Arbeitsgruppe aus.

Expo.02 ging fast schief

Das letztlich alles glatt läuft, davon ist auch diesmal nicht auszugehen. Vor der Ausrichtung der letzten Landesausstellung kam es zu Schwierigkeiten: In einer ersten Studie gingen die Verantwortlichen der späteren Expo.02 fälschlicherweise davon aus, dass sich die Privatwirtschaft massiv an einer Landesausstellung beteiligen würde. Im Strategieausschuss mit mehreren Regierungsräten kam es im Vorfeld zu Zerwürfnissen und dann zur Einstellung der Zusammenarbeit. Die Probleme führten zur Verschiebung der Expo um ein Jahr.

Ein fünfköpfiges Direktorium mit dem damaligen FDP-Nationalrat Franz Steinegger an der Spitze verkleinerte das Projekt, gewann Unterstützung in der Privatwirtschaft und brachte hohe Zusatzkredite seitens des Bundes durch. Auf der anderen Seite lagen auch die Besucherzahlen (10 Millionen Eintritte) und die Besucherzufriedenheit über den Erwartungen.

Der damalige Troubleshooter Steinegger rät den möglichen Ausrichtern der Ausstellung, den Aufwand «nicht zu unterschätzen». So wurde die Landesausstellung in Zürich 1939 dreimal verschoben. Aus Sicht von Steinegger gehört auch das Ringen um die Finanzen und gewisse Querelen bei solch einem grossen Projekt nun mal dazu.

Es sei zudem ratsam, bei der anspruchsvollen Budgetierung von Sponsorengeldern darauf zu pochen, dass die öffentliche Hand bei Ausfall unterstütze.

So kam es auch kurz vor der Durchführung 2002 zu einem folgenschweren Anruf eines Sponsors: So zog sich Swissair zurück, womit dem Budget plötzlich mehrere Millionen fehlten. Letztlich zahlte der Bund rund 1 Milliarde Franken für die Expo.02 – zehn Mal mehr als geplant.

