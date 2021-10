Für nachhaltige Städte – Basel liebäugelt mit neuem, eigenem Bio-Label Gemeinden, denen nachhaltige Ernährung wichtig ist, sollen sich in einem Netzwerk vereinen, schlagen die Basler Grünen vor. Die Regierung zeigt sich offen – bittet aber um Geduld. Simon Bordier

Die Exekutive rund um Regierungspräsident Beat Jans (Vierter von rechts) hat sich wiederholt erpicht auf Öko-Auszeichnungen gezeigt. Foto: Ursula Sprecher und Andi Cortellini

Der Basler Grossrat Jérôme Thiriet (Grüne) bringt die Kreation eines neuen Bio-Labels ins Spiel. Demnach sollen Schweizer Gemeinden, die sich für nachhaltige Ernährung starkmachen, als Bio-Städte ausgezeichnet werden. Der Grünen-Politiker verweist auf Deutschland, wo sich Kommunen wie München, Freiburg oder Bremen schon vor Jahren zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben und unter dem Bio-Stadt-Label nachhaltige Strategien entwickeln.

In der Schweiz fehle bislang eine vergleichbare Kooperation, bedauert Thiriet in einem Vorstoss an den Basler Regierungsrat. Er hat die Exekutive unter anderem gefragt, «welche Schritte nötig sind, damit ein Bio-Stadt-Label geschaffen werden kann».