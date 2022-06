Sind wir nicht grossartig? – Basel leistet eidgenössische Pionierarbeit Basels relativ kleiner Einfluss auf Bundesbern wird oft und gerne beklagt. Aber jetzt leisten wir eidgenössische Pionierarbeit – endlich einmal: mit der Forderung nach einem Kistenvelo-Piktogramm. Meinung Philipp Probst

Grossartiges geschieht in Basel. Immer wieder. Wo soll ich anfangen? Damit, dass die Kunstmesse Art Basel zu neuem Glanz erstrahlt ist? Oder damit, dass der Barfüsserplatz eine italienische Piazza werden soll? Dass wir viele neue Mistkübel bekommen sollen? Oder vielleicht mit jener Meldung, dass ein rund 1000-jähriger Mann entdeckt worden ist, tot natürlich, aber einst von kräftiger Statur. Hoffen wir, er hatte ein gutes Leben.

Es passiert in Basel so viel Grossartiges, dass man es selbst in der helvetischen Hauptstadt mitbekommt und den Bundessäckel öffnet und ganz viele Taler ans Rheinknie rollen lassen will. Damit wir in Basel bald finanziell sorglos noch grüner als grün rollen. Mit der neuen Elektro-Bus-Flotte der BVB, die schon bald anrollen soll … Bei so viel grossartigen Meldungen kann eine noch viel grossartigere Mitteilung schon mal untergehen.

«Liebe Freundinnen und Freunde, haltet euch fest: Basel schafft neue Parkplätze.»

Liebe Freundinnen und Freunde, haltet euch fest: Basel schafft neue Parkplätze. Nein, nicht für Autos, viel grossartiger: für Kistenvelos. Diese nennt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement übrigens Cargovelos. Was allerdings alles andere als grossartig ist, weil in diesen Velos schliesslich nicht nur Gepäck und Fracht, sondern auch Kinder und Haustiere transportiert werden. Excusé, ich sags ja nur. In Deutschland nennt man diese Velos Lastenfahrräder. Ob das nun politisch korrekter ist – Last? Sind Kinder und Haustiere eine Last?

Ich bleib mal beim Kistenvelo. Item. Diese Meldung wurde von den Medien zwar verbreitet, aber, wie ich finde, zu wenig gewürdigt. Denn – und jetzt kommt wirklich der Hammer – es sollen für die Kistenvelos erstmals keine Autoparkplätze geopfert werden, sondern Freiflächen. Also Flächen, auf denen irgendwie noch nichts ist. Grossartig! Ich dachte immer, in Basel ist auf jedem Quadratmeter irgendetwas Grossartiges. Ausser auf den Parkplätzen halt …

Aber es wird noch grossartiger. Wir Baslerinnen und Basler leisten nämlich Pionierarbeit. Denn es gibt in der Schweizer Signalisationsverordnung offenbar noch kein Piktogramm, also kein Symbol, zur Kennzeichnung eines Parkplatzes für Cargovelos beziehungsweise Kistenvelos beziehungsweise Lastenfahrräder beziehungsweise Fahrräder, mit denen man Kinder, Tiere und Gepäck transportieren kann (so wäre es ganz korrekt, oder?).

«Ha, jetzt haben wir denen da oben in Bern aber gezeigt, wo Bartli den Most holt, oder?!»

Das Bundesamt für Strassen in Bern begrüsst laut unserem Bau- und Verkehrsdepartement den Antrag zur Aufnahme eines Kistenvelo-Piktogramms. Grossartig! Und da klagen wir Baslerinnen und Basler immer wieder, wir hätten zu wenig Einfluss in Bern. Ha, jetzt haben wir denen da oben aber gezeigt, wo Bartli den Most holt, oder?!

Nun hatte ich in einer Pause zwischen meinem Dienst auf dem 33er und dem 36er-Bus etwas Zeit und durchforschte das Internet. Das hätte ich nicht tun sollen. Denn ich fand ein Kistenvelo-Piktogramm. Es existiert in Deutschland schon seit dem Jahr 2020 als «Zusatzzeichen 1010-69» und signalisiert Park- und Ladezonen für Lastenfahrräder.

Ach herrje, sind wir Baslerinnen und Basler doch nicht so grossartig, wie wir gerne sein möchten?

