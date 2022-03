Tanja Grandits fehlte – Basel läutet grössten Gourmet-Anlass ohne dessen Botschafterin ein

Die Sterneköchin war wegen Covid-19 an der Pressekonferenz zur Schweizer Genusswoche 2022 abwesend. Nichtsdestotrotz informierten die Veranstalter, was sie in der «Genusshauptstadt 2022» alles vorhaben.