Leitartikel zur Kunstmesse Art – Basel läuft Paris den Rang ab, keine Frage Die 52. Art Basel ist ein voller Erfolg. Die Basler Kunstmesse hat auch das Zeug dazu, sich gegenüber der neuen «Paris+, par Art Basel» zu behaupten. Meinung Christoph Heim

Die ukrainische Künstlerin Olesja Lesnaja bei einer politischen Performance, die von «The Chernobyl Bride Project by Isagus Extroversions» organisiert wurde. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die noch bis zum Sonntag dauernde Kunstmesse ist ein derartiger Erfolg, dass man sich ein Ende der Art Basel, wie das von einigen Auguren vorausgesagt wird, nicht vorstellen kann. Der Geschäftsgang in den ersten paar Tagen in Basel zauberte auf fast alle Galeristengesichter ein Lächeln. Nicht dass Ausgelassenheit angesagt wäre, aber die Kommunikation mit den Sammlern wird von den Galeristen als hervorragend beschrieben, und die Geschäfte liefen fast so gut wie zu Zeiten vor der Corona-Pandemie.