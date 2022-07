Kunst am Bau im Biozentrum – Basel lässt sich provokative Kunst eine Viertelmillion kosten Christoph Büchels Kunst für das neue Biozentrum macht nicht nur neugierig, sondern wirft auch Fragen auf: Soll man mitturnen, oder ist das bloss ein Gag? Simon Baur

Ernst gemeint? Ironie? Provokation? Die Station eines Vita-Parcours im neuen Biozentrum. Foto: Serge Hasenböhler

Am Donnerstagabend wurde Christoph Büchels Kunst-am-Bau-Projekt für das neue Biozentrum an der Spitalstrasse eingeweiht. Regierungspräsident Beat Jans hob in seiner Begrüssungsrede die Wichtigkeit des neuen Biozentrums und seiner international anerkannten Spitzenforschung hervor. Diese werde seit Jahrhunderten in Basel praktiziert, er erinnerte an Persönlichkeiten wie Erasmus, Paracelsus und Nietzsche – Teil einer Basler DNA, wie er sagte.