Liegenschaft an der Gartenstrasse – Basel kauft der UBS ein grosses Bürogebäude ab Womöglich werden Teile der Kantonsverwaltung dereinst selber hier einziehen. Die Immobilie ist aber auch interessant, um sie der Privatwirtschaft anzubieten.

Basel-Stadt kauft die Büroliegenschaft an der Gartenstrasse 9. Der Regierungsrat hat am Dienstag den entsprechenden Vertrag genehmigt. Aktuell gehört das Gebäude der Bank UBS. Die bisherigen Nutzer – neben der UBS auch die Roche – würden in den kommenden Jahren weiterhin als Mieter dort bleiben, heisst es in einer Kurzmitteilung. Die Liegenschaft umfasst auch eine Tiefgarage.

David Weber, Sprecher des Finanzdepartements, erklärt auf Nachfrage, warum der Kaufpreis nicht veröffentlicht wird: Basel-Stadt verfolgt eine aktive Bodenpolitik und muss als gleichberechtigter Akteur auftreten können. Die Chancen im Immobilienmarkt würden sinken, müssten potenzielle Vertragspartner damit rechnen, dass Bestandteile der Vereinbarung publik werden. (Anfang Jahr hat der Kauf des Clara-Areals durch den Kanton für Diskussionen gesorgt, mehr dazu lesen Sie hier.)

Zwei Überlegungen

Das Gebäude kann dem Kanton in zweifacher Hinsicht nützlich sein: Zum einen kommt mittelfristig infrage, dass die Verwaltung selber in die Liegenschaft einzieht. Gewisse Departemente sind auf verschiedene Standorte verteilt. Eine geografische Konzentration würde die Wege verkürzen. Zudem rechnet die Verwaltung mittelfristig bei mehreren Departementen mit Platzbedarf. Konkrete Pläne gebe es für die Gartenstrasse aber noch nicht, sagt Weber.

Zum andern ist das Gebäude dank moderner, zusammenhängender Büroräumlichkeiten in Zentrumsnähe aber auch attraktiv, um bei Bedarf interessierten Unternehmen angeboten zu werden. Indem die Liegenschaft in Staatshand ist, steigen die Flexibilität und die Handlungsfähigkeit.

Weg vom Aeschenplatz

Die Frage, warum die UBS das Gebäude verkauft, ist bei der Medienstelle der Bank noch hängig. Vor zwei Jahren wurde publik, dass sie das Gebäude am Aeschenplatz mit dem Hammering Man – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Standort Gartenstrasse – verkauft und sich in Basel auf die Aeschenvorstadt und eben die Gartenstrasse konzentrieren wolle. Der Verkauf von nicht vollständig benötigten Gebäuden passt ins Bild der bisherigen Immobilienbewirtschaftung der UBS. Vor diesem Hintergrund wäre es interessant, wie die Bank längerfristig mit dem Standort Gartenstrasse umzugehen gedenkt.

Das Bürogebäude ist offenbar vor gut einem Jahrzehnt saniert worden. David Weber sagt, das Gebäude sei in einem sehr guten Zustand.

