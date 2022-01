Wegen neuer EU-Bestimmungen – Basel kann gar nicht Klimahauptstadt werden Die EU schliesst Schweizer Städte vom Wettbewerb um den European Green Capital Award 2024 aus.

Ist traurig, weil Basel nicht am Wettbewerb teilnehmen darf: Regierungspräsident Beat Jans (SP). Bild: Lucia Hunziker

Dies ist kein guter Tag für den Basler Regierungspräsidenten Beat Jans (SP). Seine Ambition, Basel zur Klimahauptstadt zu machen, wurde von der EU zunichte gemacht. «Die EU-Kommission hat entschieden, zum Wettbewerb um den European Green Capital Award 2024 nur noch Städte aus EU- und EWR-Ländern zuzulassen», teilt das Präsidialdepartement am Freitag mit. Schweizer Städte wie Basel werden damit neu von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Ausschluss ist eine Reaktion auf den Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen.

Weiter nach der Werbung

Im August 2021 teilte Jans noch voller Freude mit, dass man am Wettbewerb teilnehmen werde. Nun äussert er Bedauern: «Noch vor einem Jahr wurde eine Kandidatur von Basel ausdrücklich begrüsst, nun werden wir nicht einmal zugelassen.» Das sei ein weiteres Beispiel dafür, wie stark die Beziehungen zur EU mit dem Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen belastet seien.

Die Bemühungen im Bereich Klimaschutz werde die Regierung aber natürlich nicht zurückstecken. «So oder so werden wir in der Klimapolitik vorwärts machen.» Ganz abgeschrieben hat Jans die Kandidatur offenbar noch nicht. «Sollte die EU auf ihren Entscheid zurückkommen und künftig auch wieder Schweizer Kandidaturen zulassen, wird das Präsidialdepartement eine solche erneut prüfen», schreibt er am Ende der Medienmitteilung.

kha

Fehler gefunden?Jetzt melden.