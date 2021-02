Corona sei Dank – Basel ist praktisch grippefrei Die Basler Apotheken blicken auf ein schlechtes Winter-Halbjahr zurück. Die Zahl der an Erkältungen oder Influenza Erkrankten ist historisch tief. Das wirkt sich auf die Kasse aus. Kurt Tschan

Corona sorgt für tiefere Umsätze in den Basler Apotheken. Lydia Isler-Christ in ihrer Sevogel-Apotheke. Foto: Pino Covino/Tamedia

Die einen Viren legen teilweise das wirtschaftliche und soziale Leben still, die anderen lassen uns in einem Mass in Ruhe, wie es nur selten vorkommt. Influenza und Erkältungskrankheiten sind in den Wintermonaten in den Basler Arztpraxen und Apotheken nur am Rand ein Thema. «Ja, die Menschen sind eindeutig weniger krank als in einem normalen Winter», bestätigt die Präsidentin des Baselstädtischen Apotheker-Verbandes, Lydia Isler-Christ.

Grund für diese positive Entwicklung: Das Schutzkonzept gegen Corona hilft dabei, die Ansteckungen anderer Krankheiten zu verringern. Das Tragen von Schutzmasken, die neuen Hygienevorschriften, aber auch die Abstandsregeln würden die Grippe- und andere Viren massiv einschränken, sagt Isler-Christ.