Deutscher TV-Moderator sagt: – «Basel ist eine Stadt für Wiederholungstäter» In seiner Reisesendung «Da will ich hin!», erklärt Michael Friemel, weshalb das positiv ist und wie Betteln in Basel zu einem Wunder führte. Unsere Stadt aus der Perspektive eines Touristen. Dina Sambar

Wie wirkt Basel auf Touristen? Sehen sie, wie viele Basler, auch nur fehlende Parkplätze, zu viele Autos, Lädelisterben, Bettler und Kriminalität? «Basel, da will ich hin» heisst die Folge einer Reisesendung, die in der ARD-Mediathek aufgeschaltet wurde (Wiederholung). Die Sendung präsentiert Kurzurlaubsziele in Deutschland und Europa, «über die man spricht», heisst es im Beschrieb.

Eins vorweg: Leere Läden, fehlende Parkplätze oder kriminelle Menschen scheinen dem deutschen Moderator Michael Friemel nicht aufgefallen zu sein. Er erwähnt die belebte, autofreie Innenstadt lobend. Und auch die vielen Velos fallen ihm auf.

«Das ist auch cool. Kuck mal. Schiff am Seil», sagt Friemel und zeigt amüsiert auf eine Fähre. Der Moderator vermutet, dass die Fähre an einer Seilwinde über den Rhein gezogen wird. Die Fährfrau klärt ihn auf: Die Strömung ist für die Bewegung der Fähre verantwortlich. Und der Zuschauer erfährt, dass der Erlös aus dem 1854 gestarteten Fährbetrieb die Eröffnung der Basler Kunsthalle ermöglichte. Mit Erstaunen entdeckt Friemel auch, dass Läckerli in Basel nicht für Hunde, sondern für Menschen gedacht sind. Es ist erfrischend, seine eigene Stadt durch andere Augen zu betrachten.

Das Thema Geld darf in einer Reisesendung zu einer Schweizer Stadt nicht fehlen. Allerdings sind es nicht die hohen Preise, die Michael Friemel stören. Er begeistert sich für ein Caféhaus in einer Bank (Unternehmen Mitte) und kleine Strassenmusiker, die im «wohlhabenden Basel» auf finanzielle Unterstützung zählen können. Ohne es zu wissen, filmte die deutsche Filmcrew auch zukünftige Basler Politprominenz beim Käffele: Esther Keller. Zu jenem Zeitpunkt (die Sendung wurde 2019 abgedreht) hatte die jetzige Vorsteherin des Präsidialdepartements wohl noch kaum davon zu träumen gewagt, dereinst Regierungsrätin zu werden.

Im Kunstmuseum fällt dann doch noch das Wort Bettler – die Rede ist vom Bettlerfest, mit dem in Basel Geld für zwei Picasso-Bilder gesammelt wurde. Zusammen mit einem legendären Volksentscheid 1967 führte das Bettlerfest zum «Wunder von Basel» (der gerührte Picasso schenkte der «Jugend von Basel» noch zwei weitere Bilder und eine Skizze).

Was es dem deutschen Moderator aber besonders angetan zu haben scheint, sind Basels Brunnen, aus denen fast überall Trinkwasser sprudelt. Michael Friemel unterhält sich mit den Brunnenreinigern und legt sich am Schluss sogar in Basels beliebtesten Badebrunnen, den Schöneck-Brunnen oberhalb des Mühlebergs. Dort erhält er von einer «professionellen Wickelfischwicklerin» einen Kurs, wie man seine Kleider in den «Fischelchen» im Rhein trocken hält. Für einen Rheinschwumm ist es ihm zum Zeitpunkt des Drehs wohl noch zu kühl. Auch deshalb kommt er zum Schluss: «Basel ist ne Stadt für Wiederholungstäter.» Friemel will wiederkommen.

Was die Basler angeht, die gerne nur das Negative sehen: Diese Einschätzung stimmt natürlich auch nicht ganz. In den Kommentaren unter den verschiedenen Videoportalen wird tatsächlich auch gestänkert. Allerdings geht dort auch etwas anderes klar hervor: Viele Basler sind mächtig stolz auf ihre Stadt.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

