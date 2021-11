Ausgewandert nach Hongkong – «Basel ist ein Gefühl» Musiker Andy Schaub hat ein Lied geschrieben über die Stadt am Rhein. Nur: Die Basler Bevölkerung kann kein Wort davon verstehen – er singt auf Chinesisch. Lisa Groelly

Obwohl der Termin vereinbart war, klingelt es ein paarmal, bevor Andy Schaub rangeht. «Sorry, ich habe etwas zu laut Musik gehört und den Anruf deshalb nicht bemerkt», sagt er. Die Musik. Sie ist Andy Schaubs treue Begleiterin. Sie hat ihn nach Asien gebracht, ihn zu seiner Studienwahl bewegt – er studiert im letzten Semester kreative Medien –, und dank ihr hat er seine Freundin kennen gelernt.

Andy Schaub, in Zunzgen im Oberbaselbiet aufgewachsen, lebt heute im 12. Stock eines Hochhauses in Hongkong. «In der Stadt, in der ich nie leben wollte, weil es so voll ist, so hektisch und so heiss», wie er sagt. Doch weil seine Freundin von dort stammt und auch dort arbeitet, haben sich die beiden in der fernöstlichen Metropole niedergelassen. Diese Umgebungsveränderung habe einen «extremen Einfluss» auf seine Musik.