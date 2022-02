Attraktivitäts-Ranking – Basel ist bestens aufgestellt für die Zukunft Gemäss einer Studie von «fDi Intelligence» belegt Basel unter den zukunftsträchtigsten europäischen Kleinstädten die Spitzenposition. Dorothea Gängel

Basel belegt Platz 1 als zukunftsträchtigste Kleinstadt. Foto: Dominik Plüss

fDi Intelligence, die Fachstelle für ausländische Direktinvestitionen der «Financial Times», hat 367 europäische Städte anhand von Kriterien wie Wirtschaftspotenzial, Kosteneffizienz, Erreichbarkeit und Bevölkerungsentwicklung analysiert. In der Kategorie der Städte, deren Einwohnerzahl zwischen 100’000 und 350’000 liegt, hat Basel den ersten Platz erreicht.

Christof Klöpper, CEO von Basel Area Business & Innovation, die Unternehmen bei Ansiedlungen in der Region Basel sowie Start-ups unterstützt, zeigt sich erfreut über diese Auszeichnung: «fDi Intelligence geniesst ein hohes Mass an Seriosität und Glaubwürdigkeit. Basel belegt zum ersten Mal Platz eins in diesem Ranking, das ist ein grossartiges Ergebnis.» Das Ranking wird alle zwei Jahre erstellt.

Grosses Wirtschaftspotenzial

Die Stadt hat ihren Spitzenplatz vor allem ihrem Wirtschaftspotenzial zu verdanken. Da sind zum einen die bekannten grossen Player im Bereich Life-Science wie Novartis, Roche oder Roivant, die nicht allein aufgrund ihrer hohen Innovationskraft den Standort stärken. Diese Unternehmen ziehen auch Direktinvestitionen in professionelle Dienstleistungen an. So hat im vergangenen Jahr BGO Software, ein bulgarisches Unternehmen, das auf digitale Gesundheitslösungen spezialisiert ist, im Innovationspark Basel Area seinen zweiten Hauptsitz bezogen.

Auch die in Budapest ansässige ChemAxon, die Softwareprodukte für die bessere Auswertung von Forschungsergebnissen entwickelt, hat in Basel Area eine Tochtergesellschaft gegründet. Diese Dienstleister verleihen der Infrastruktur des Standorts Basel für die Life-Sciences-Unternehmen einen deutlichen Mehrwert.

Lage im Länderdreieck

Die Stadt punktet in der Studie auch mit ihrer Lage im Länderdreieck. Der schnelle Weg nach Frankreich und Deutschland ist nicht nur für die Rekrutierung von Fachkräften ein Plus. Auch für den internationalen Bahn- und Schiffsverkehr bietet Basels Lage die besten Voraussetzungen.

Ebenfalls gute Werte bescheinigt das Ranking Basel punkto Lebensqualität. Dass dieser Faktor vor allem die internationale Zuwanderung befeuert, korreliert mit der jüngsten Erhebung der UBS. Diese belegt den Wegzug der inländischen Einwohner aus Basel sowie den starken Zuzug aus dem Ausland. Gemäss UBS sind in erster Linie die Wohnungs- und die Steuerpolitik in Basel Gründe für den Wegzug des Mittelstandes.

