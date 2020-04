Solidarität in Zeiten von Corona – Kolumne – Basel in Entschleunigung Warum die Krise auch ihre guten Seiten hat. Meinung Raphael Suter

Die Stadt ist leer, die Läden geschlossen. Nicole Pont

Basel ist, wie fast der Rest der Welt, in Schockstarre. Die politischen Querelen, der alltägliche Ärger über das ausgefallene Tram oder den Autostau, die Baustellen oder das Anstehen vor einer Kasse – sie treten allesamt in den Hintergrund. Derzeit bewegt uns nur die Sorge um unsere Nächsten und die eigene Gesundheit. Was wir noch vor wenigen Wochen nie für möglich gehalten hätten, ist jetzt eingetreten: Eine Pandemie sucht die gesamte Menschheit heim.

Wer all die Schreckensnachrichten im Minutentakt liest, läuft Gefahr, in eine Depression zu verfallen. Tatsächlich ist es unfassbar und tragisch, was in Ländern wie Italien und Spanien geschieht. Auch bei uns spitzt sich die Lage zu, gerade in Grenzkantonen wie dem Tessin oder Basel-Stadt. Doch selbst in diesen finsteren Zeiten gibt es Lichtblicke.

Zu den erfreulichen Seiten dieser unerfreulichen Situation gehören die vielen Initiativen, die überall ergriffen werden.

Die uns aufgezwungene Entschleunigung hat auch ihre guten Seiten. Dass das Tram mal zu spät kommt, spielt keine grosse Rolle. An die Stelle des Ärgers tritt der Respekt für die BVB-Angestellten, die unerschütterlich ihren Dienst ausüben. Dasselbe gilt an der Kasse im Lebensmittelgeschäft und Supermarkt. Anstehen auf Distanz ist jetzt Gebot, und die kurze Wartezeit macht uns klar, dass wir für die immer noch vollen Regale dankbar sein müssen.

Die Menschen, die nicht im Homeoffice arbeiten können – in den Spitälern, in den weiterhin geöffneten Geschäften, bei der Post, den öffentlichen Betrieben, der Stadtreinigung, auf den Baustellen –, sie alle bekommen in diesen Tagen und Wochen die Anerkennung, die sie schon längst verdienen. Das gilt ebenfalls für die Polizei, die derzeit starke Präsenz beweist und es dabei schafft, nicht ein Gefühl der Repression, sondern der allgemeinen Sicherheit aufkommen zulassen.

Zu den erfreulichen Seiten dieser unerfreulichen Situation gehören die vielen Initiativen, die überall ergriffen werden. Gerade die kleineren Geschäfte und Betriebe wollen sich ganz offensichtlich nicht unterkriegen lassen. Und sie warten nicht einfach auf finanzielle Hilfe des Bundes und der Kantone, sondern wollen ihren Laden, so gut es eben geht, am Laufen halten.

Schliesslich gibt es trotz allem auch noch die Nähe zu den anderen in diesen unnahbaren Tagen.

Heimlieferung heisst die Lösung. Der Restaurantbetreiber liefert seine Menüs jetzt ins Haus. Die Boutiquebesitzerin postet die Frühlings- und Sommermode, die in den Regalen der geschlossenen Geschäfte hängt, auf Instagram. Die Kunden wählen ab Foto, und das Kleid oder die Jacke wird nach Hause geliefert – mit der Möglichkeit zum Umtausch selbstverständlich. Auch der Blumenhändler bringt Blumen und Pflanzen auf telefonische Bestellung. Für sie alle ist das nicht das grosse Geschäft. Die eingebrochenen Umsätze lassen sich damit nicht wettmachen. Doch sie sehen es als Dienst am Kunden und auch als Möglichkeit, nicht einfach untätig auf bessere Zeiten zu warten.

Die Reaktionen geben diesen selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmern Mut. Viele der Stammkunden machen von diesem Lieferservice Gebrauch. Nicht weil sie nicht kochen können und deshalb für das gelieferte Essen dankbar sind oder weil sie ein Sommerkleid wollen, das sie jetzt ohnehin kaum vorführen können.

Es geht dabei vielmehr um Solidarität. Und die ist in diesen Tagen in Basel an ganz vielen Orten zu spüren. Auch für Gruppen, die derzeit gar keine Dienstleistung erbringen können. Beispielsweise Coiffeure oder Kosmetikerinnen. Sie verzeichnen eine grösser Nachfrage nach Gutscheinen, die dann nach der Entwarnung eingelöst werden können. Mit dem Geld für die Gutscheine kommen sie jetzt vielleicht etwas besser über die Runden.

Doch mit jedem Tag wird das Bewusstsein gestärkt, dass eine etwas langsamere Gangart im Alltag – beruflich wie privat – nicht schlecht ist.

Schliesslich gibt es trotz allem auch noch die Nähe zu den anderen in diesen unnahbaren Tagen. Es sind die Telefonate mit Verwandten und Freunden, darunter solche, von denen man lange nichts mehr gehört hat. Die gemeinsame Sorge um die Gesundheit führt alle zusammen. Und es kommt zu rührenden Gesten, etwa wenn der Freund am Samstag einen ofenfrischen Zopf in den Milchkasten stellt oder die Freundin eine Postkarte mit einem Foto aus unbeschwerten Zeiten schickt.

Wir wissen alle nicht, wie lange die derzeitige Situation noch anhält und wir zur Entschleunigung gezwungen werden. Doch mit jedem Tag wird das Bewusstsein gestärkt, dass eine etwas langsamere Gangart im Alltag – beruflich wie privat – nicht schlecht ist. Vor der Corona-Krise wurde oft von der schnelllebigen Zeit gesprochen, die ihre Opfer fordert, weil sie ihr nicht mehr folgen können. Vielleicht wird es eine Studie geben, die rückblickend feststellt, dass während dieser Pandemie die Menschen weniger gestresst und viel hilfsbereiter und freundlicher zueinander waren. Wenigstens dieser Corona-Effekt möge länger anhalten.