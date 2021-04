Impftermine sorgen für Verwirrung – Basel impft nun Junge, sofern sie enge Kontaktpersonen sind Im Stadtkanton werden neu enge Kontakte von gefährdeten Personen zur Impfung geladen. Das verunsichert einzelne Betroffene. Im Baselbiet gibt es diese Priorisierung nicht. Robin Rickenbacher

In Basel sind junge Menschen verunsichert, weil sie bereits einen Termin erhalten haben. (Symbolbild) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Auch in Basel-Stadt geht es nun allmählich schneller mit dem Impfen. In den letzten zehn Tagen wurden fast 15’000 Dosen verimpft – was ein deutlicher Anstieg des städtischen Impftempos ist. Dies führt dazu, dass nun in Basel die Personen aus der Kategorie 3 einen Termin erhalten. Das sind die engen Kontaktpersonen von besonders gefährdeten Menschen. Also all diejenigen, die bei der Registrierung folgende Frage mit Ja beantwortet haben: «Haben Sie engen Kontakt zu einer der definierten besonders gefährdeten Personen (erwachsene Haushaltsmitglieder)?»