Goldener Herbst – Basel im Shoppingrausch – mit und ohne Maske Die Basler Behörden fordern die Leute mittels Plakaten auf, auch draussen eine Gesichtsbedeckung zu tragen. Bei einem beträchtlichen Teil der Passanten scheint die Botschaft indes nicht anzukommen. Simon Bordier

Mit gutem Beispiel voran: Viele der hier abgebildeten Passanten tragen auch im Freien eine Maske – wenn auch nicht alle korrekt über Mund und Nase. Foto. Simon Bordier

Es ist Samstag, es ist sonnig, die Läden sind offen – und die Leute zieht es nach draussen. Basels Einkaufsmeile, die Freie Strasse, ist an diesem Samstagnachmittag gut besucht. Auffällig viele Jugendliche sind unterwegs. Vor dem Zara, der Louis-Vuitton-Boutique oder dem Apple-Store stehen die Leute geduldig Schlange. Die Abstandsregeln werden – nicht zuletzt dank Bodenmarkierungen – gut eingehalten.

Und die Maskenpflicht? Diese gilt gemäss Verordnung des Bundesrats seit Ende Oktober nicht nur in Geschäften, sondern auch draussen in «belebten Fussgängerbereichen». Auf die Freie Strasse trifft die Beschreibung an diesem Nachmittag ziemlich gut zu: Es kommt zwar nicht zu grossen Menschenansammlungen, aber es herrscht geschäftiges Treiben: Familien bahnen sich mit Kinderwagen ihren Weg durch die Einkaufsmeile, Menschentrauben bleiben vor diesem oder jenem Maroni-Stand stehen, Jugendliche schlendern in kleinen Gruppen entlang der Geschäfte.