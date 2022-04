Krieg in der Ukraine – Basel hat nicht genügend günstigen Wohnraum für Geflüchtete 75 Prozent der Geflüchteten in Basel sind bei Gastfamilien untergebracht. Wollen oder müssen sie in die eigenen vier Wände ziehen, wird es aber schwierig. Andrea Schuhmacher

Die Geflüchteten wollen lieber in die Städte als aufs Land. Sobald sie aber bei den Gastfamilien ausziehen, wird es problematisch. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

1280 Geflüchtete – so viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben seit Ausbruch des Krieges in Basel Zuflucht gefunden. Die Aufnahme der auf schnelle Hilfe angewiesenen Menschen stellt die Behörden vor eine noch nie da gewesene Aufgabe. «Die Flüchtlinge mittel- und längerfristig unterzubringen, wird eine grosse Herausforderung», sagt Ruedi Illes, Leiter der Sozialhilfe Basel. «Es gibt zu wenig Wohnraum in Basel, vor allem günstigen Wohnraum.»