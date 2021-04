Schweizer Städte im Vergleich – Basel hat am wenigsten Autos pro 1000 Einwohner Die Autovergällungsstrategie zeigt Wirkung – das ist eine Erkenntnis aus der Städtestatistik des Schweizerischen Städteverbandes. In anderen Bereichen jedoch ist die Stadt am Rheinknie jedoch das Schlusslicht. Mischa Hauswirth

Basel verliert immer mehr Betriebe, ist aber ein begehrter Wohnort. Foto: Erich Meyer

Drei Viertel der Bevölkerung in der Schweiz leben im urbanen Raum, wie der Schweizerische Städteverband im jüngsten Vergleich der grösseren Schweizer Ballungszentren und städteähnlichen Lebensräume in einer Mitteilung am Dienstag schreibt. Das Wohnen in der Stadt erlebte in den letzten 20 Jahren «eine regelrechte Renaissance», will heissen: Es zieht viele in die Stadt. Allerdings beziehen sich die Daten auf die Vor-Corona-Zeit, auf das Jahr 2019. Dennoch lassen sich Unterschiede von Basel im Vergleich zu anderen grossen urbanen Zentren wie Zürich, Bern, Genf oder Lausanne herausschälen. Die BaZ hat die wichtigsten Eckpunkte zusammengestellt.