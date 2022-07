Trotz Trockenheit – Basel hält an seinem Feuerwerk auf dem Rhein fest Auf dem Bruderholz werden Höhenfeuer und Feuerwerk durch eine Lasershow ersetzt. Am Rhein bleibt man am 31. Juli bei einer verkürzten – aber neuen – Variante. Karoline Edrich

Wie in den Jahren vor der Pandemie findet dieses Jahr am Rhein wieder ein Feuerwerk statt. Foto: Dominik Plüss

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird der Schweizer Nationalfeiertag nun wieder traditionsgemäss gefeiert – mit kleineren und grösseren Anpassungen. Während immer mehr Gemeinden zwecks einer Reduktion der Feinstaubbelastung auf ein Feuerwerk verzichten, hält Basel-Stadt an einer leicht reduzierten Variante fest: Die Pyroshow um 23 Uhr am Rhein findet – um 30 Prozent gekürzt – 16 Minuten lang statt. Dafür soll das Feuerwerk erstmals versuchsweise via Handy und über Radio Basilisk mit Musik begleitet werden, informiert Marcel Meier, Vizepräsident des Vereins «Bundesfeier am Rhein».

«Als MP3-Datei kann der Sound mit einem QR-Code auf den Programmplakaten vor Ort oder über die Website der Organisatoren heruntergeladen und Punkt 23 Uhr auf den Mobiltelefonen abgespielt werden», so Meier. Damit die Musik nicht versetzt zu hören ist, bitte man darum, Kopfhörer zu benutzen. Wer ein UKW-Radio mitbringt, dürfe die Festmusik auf Radio Basilisk auch über Lautsprecher hören. Ansonsten soll am Rheinbord und in der Basler Innenstadt vieles wieder so wie vor Pandemiezeiten werden.

Mit fast hundert Beizen und Verkaufsständen können die rund 100’000 erwarteten Gäste von 17 Uhr bis ein Uhr nachts ausgelassen feiern. Neu in diesem Jahr: Um 19 Uhr präsentiert der Wasserski-Club Basel zwischen Johanniter- und Wettsteinbrücke eine Show.

Lasershow auf dem Bruderholz

Anders als in der Basler Innenstadt findet die Bundesfeier auf dem Bruderholz ohne Feuerwerk und das traditionelle Höhenfeuer statt. Stattdessen dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine Lasershow und einen Lampionzug freuen. «Wir haben bereits während der Trockenheit im Sommer 2018, als das Feuerwerk ausfallen musste, angefangen, nach Alternativen zu suchen», sagt Fausi Marti, Präsident des Bundesfeier-Bruderholz-Komitees. «Daher waren wir dieses Jahr bereits vorbereitet und können mit dem neuen Konzept fahren.»

Riehen orientiert sich am Basler Beispiel und führt ein verkürztes Feuerwerk durch. Die Feier 2022 ist für die Gemeinde eine besondere, denn sie begeht unter dem Motto «500 Joor zämme» ihre 500-jährige Zusammengehörigkeit mit Basel. Ergänzt werden die Festlichkeiten im Sarasinpark durch eine Licht- und Feuershow.

Basel zog Drohnenshow in Erwägung

Von privaten Feuerwerken rät die Kantonspolizei Basel-Stadt aufgrund der grossen Trockenheit ab. Ausserdem verbietet sie das Abbrennen von Böllern in Menschenmengen. «Leider ist das in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen und stellte eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher dar», sagt Polizeisprecher Adrian Plachesi. Das Abfeuern des Feuerwerks am Rhein halten die Organisatoren nicht für inkonsequent. «Wir wissen, dass wir mit dem grossen Feuerwerk in der Stadt alle Sicherheitsvorkehrungen einhalten können», sagt Vizepräsident Marcel Meier. Es stelle, anders als manche privaten Feuerwerke, keine Gefahr für Waldbrände oder Besucherinnen und Besucher der Feierlichkeiten dar.

Alternativen habe man im Vorfeld geprüft, so Meier. Eine Lasershow wie auf dem Bruderholz sei aus logistischen Gründen nicht machbar. Eine Drohnenshow wie am Bielersee wurde ebenfalls in Erwägung gezogen. «Eine Drohnenshow würde sicherlich eine Alternative darstellen. Diese wäre, im Gegensatz zum Feuerwerk, aber nur bei gutem Wetter möglich.» Bei Regen und starkem Wind könne man Drohnen nicht fliegen lassen. Meier: «Damit würde das Highlight der Bundesfeier leider gänzlich entfallen.»

Ob das 1.- August-Feuerwerk in Basel in den kommenden Jahren aus Umweltgründen durch Alternativen ersetzt wird, bleibt unklar.

