Digitalisierung – Basel führt vollständig papierlose Online-Steuererklärung ein Das neue Angebot «eSteuernBS» bildet eine webbasierte Ergänzung zur bestehenden Steuerdeklarationssoftware BalTax.

Steuererklärung können in Basel-Stadt künftig vollständig papierlos eingereicht werden. Selbst die handschriftliche Unterschrift ist nicht mehr nötig. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Steuererklärung kann im Kanton Basel-Stadt künftig vollständig digital und ohne handschriftliche Unterschrift eingereicht werden. Möglich macht dies das neue Portal «eSteuernBS», das am Montag aufgeschaltet wurde.

Neben der Online-Steuererklärung beinhaltet «eSteuernBS» auch ein elektronisches Steuerkonto, wie das Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt am Montag mitteilte. Das neue Angebot bildet eine webbasierte Ergänzung zur bestehenden Steuerdeklarationssoftware BalTax.

Die Steuererklärung kann in Basel-Stadt schon seit Jahren am Computer ausgefüllt werden. Dank «eSteuernBS» können die wichtigsten Steuergeschäfte nun aber elektronisch und völlig papierlos erledigt werden. Selbst die handschriftliche Unterschrift ist künftig nicht mehr nötig, wie es in der Mitteilung heisst. Ausfüllen lässt sich die Online-Steuererklärung auch auf dem Tablet oder dem Smartphone.

Belege für die Steuererklärung, die elektronisch vorliegen, können einfach hochgeladen werden werden. Dokumente, die nur in Papierform zur Verfügung stehen, können mit der Foto-App «oBeam» digitalisiert und der Steuererklärung beigefügt werden.

Wer die definitive Steuerberechnung eingereicht hat, erhält automatisch eine Kopie, Zudem wird laut Finanzdepartement die Steuerberechnung erstellt und abgelegt. Im Folgejahr können die Steuerdaten übernommen werde.

Auch in Zukunft auf Papier möglich

Die Steuerdeklarationssoftware «BalTax», die heruntergeladen werden muss, steht den Steuerpflichtigen weiterhin zur Verfügung. Auch ist es weiterhin möglich, die Steuererklärung von Hand auszufüllen und in Papierform einzureichen.

Als Novum enthält das Portal «eSteuernBS» auch ein elektronisches Steuerkonto. Dieses bietet einen Überblick über bereits geleistete Steuerzahlungen und noch offene Steuerforderungen sowie Zinsbelastungen respektive -gutschriften. Auch können dort Umbuchungen vorgenommen oder Ratenzahlungen beantragt werden.

Aus Gründen des Datenschutzes, der laut Finanzdepartement bei Steuergeschäften oberste Priorität hat, ist die Nutzung des Angebots auf «eSteuernBS» erst nach einer Registrierung im «eKonto» möglich. Dabei handelt es sich um das zentrale Behördenportal des Kantons Basel-Stadt. Die Infrastruktur wird gemäss Mitteilung vollständig im Kanton betrieben; die Daten befinden sich auf einem Server in der Schweiz.

Bereits prüft das Finanzdepartement für das neue Steuerportal weitere Ausbauschritte. So sollen Steuerpflichtige beispielsweise dereinst auf eine elektronische Akte zugreifen können, die eingereichte Belege oder zugestellte Dokumente enthält. Auch weitere elektronische Dienstleistungen wie die E-Rechnung stehen zur Diskussion. Auch die Einführung von «eSteuernBS» für Unternehmen wird gemäss Communiqué geprüft.

SDA