Frühlingshafte 23 Grad am Rhein – Basel flirtet mit Temperaturrekord Erstmals in diesem Jahr ist das Thermometer auf über 20 Grad gestiegen – aus meteorologischer Sicht bemerkenswert. In der Nacht auf Dienstag wirds stürmisch. Simon Bordier

Die Bäume noch kahl, das Wetter frühlingshaft: Boulespieler frönen am Montag ihrem Hobby am Rheinbord. Foto: Nicole Pont

Nachdem in Spanien Temperaturen von teilweise über 30 Grad Celsius gemessen worden waren, kam am Montag auch die Region Basel in den Genuss warmer Luftmassen: Erstmals in diesem Jahr stieg das Thermometer nachmittags auf über 20 Grad. Meist vermochte sich sogar die Sonne am wolkenverschleierten Himmel durchzusetzen. So liess es sich problemlos im T-Shirt am Rheinbord aushalten.