26’500 Exemplare – Basel feiert – und liebt – seine Bäume Wenige Themen bewegen die Baslerinnen und Basler so sehr wie ihre Bäume. Ein Projekt aus App, Buch und Website beleuchtet nun die besondere Beziehung. Isabelle Thommen

Emanuel Trueb, Leiter Stadtgärtnerei, Simon Leuenberger, Leiter Grünflächenunterhalt, Grossratspräsidentin Jo Vergeat und Heiner Vischer, Präsident «Verein Basel erleben», pflanzen die Rotbuche auf der St.-Alban-Tor-Anlage. Foto: Dominik Plüss

Sie liegen den Baslerinnen und Baslern besonders am Herzen: die Bäume. Droht ihnen die Fällung, folgt meist ein Aufruhr. So geschehen in den letzten Monaten etwa am Rümelinsplatz oder an der Margarethenstrasse.