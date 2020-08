Schwierige Arbeitsintegration – Basel erhält vom Bund weniger Geld für Flüchtlinge Den Kantonen entstehen Zusatzkosten von mehreren Millionen für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene. Ob sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren können, hängt auch von ihrem Willen ab, wie ein Beispiel zeigt. Franziska Laur

Ima Dzhanar hat sich durchgekämpft und ist glücklich in ihrem Job. Foto: Nicole Pont

Als Ima Dzhanar vor einigen Jahren aus Russland floh, sprach sie kein Wort Deutsch. In der Schweiz erhielt sie den Status als vorläufig Aufgenommene und ergriff jede Gelegenheit zur Weiterbildung am Schopf. «Ich habe mir Ziele gesteckt», sagt sie. Sie sog das Gelernte wie ein Schwamm auf. Trotzdem war sie viele Male am Verzweifeln: Weil die Sprache für Informationen in den Fachbereichen oft nicht reichte, weil sie schwanger geworden war und das Söhnchen Betreuung brauchte, weil sie sich einsam fühlte und so manches Mal an den Rand ihrer Kräfte kam. Doch sie hat es geschafft, sie hat die Chancen ergriffen und die Ausbildung durchgehalten. Im September kann sie ihre Stelle bei einem Zahnarzt als ausgebildete Dentalassistentin antreten.