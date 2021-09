Private kontrollieren Innenstadt – Basel erhält eine Pollerzentrale Weitere mechanische Barrieren halten künftig den Verkehr von der Innenstadt fern. Die Zugangskontrolle wird künftig aber nicht mehr die Polizei machen. Alexander Müller

Die Poller am Spalenberg werden bald nicht mehr die einzigen in Basel sein. Foto: Nicole Pont

In einigen Jahren bewahren sechs weitere Polleranlagen die Basler Innenstadt vor Autos, die dort nicht hineinfahren dürfen. Seit Januar 2016 gibt es bereits eine solche versenkbare Zufahrtssperre am Spalenberg. Mit der Erweiterung bleiben zwar sämtliche Regeln für die Zufahrt in die Kernzone der Innenstadt wie bisher bestehen. Dennoch werden die Poller Auswirkungen haben.

Die grösste Änderung gibt es im Betrieb. Wer keine Einfahrtsberechtigung in Form eines QR-Codes hat, um die Poller zu versenken, muss vor der Anlage «klingeln» und um Einlass bitten. Bislang übernimmt die Verkehrsleitzentrale der Basler Polizei diesen Dienst. Rund 200 Anfragen musste die Polizei bislang pro Monat bearbeiten.