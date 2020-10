Angebot über ein ganzes Jahr – Basel erhält doch noch ein bisschen Herbstmesse Die Absage der «Mäss» war für viele ein Hammerschlag. Nun lanciert der Kanton dennoch ein kleines Angebot an verschiedenen Orten in der Innenstadt. Los geht’s bereits Ende Oktober. ror

Das Riesenrad kommt auch in diesem Jahr auf den Münsterplatz und sorgt für ein wenig Messe-Feeling. Patrick Straub (Keystone)

Am 24. Oktober wird Messeglöckner Franz Baur wieder im Einsatz stehen. Eine Herbstmesse gibt es nicht. Dennoch gibt es Anlass für Baur, die Glocke zu läuten. Lanciert wird dann nämlich ein kleines Messeangebot, das es das ganze Jahr über, bis zum Start der Herbstmesse 2021, in der Innenstadt zu entdecken gilt. Damit will man das Jubiläumsjahr der Basler Herbstmesse angemessen begehen, wie der Kanton per Medienmitteilung mitteilt. Den Auftakt macht das bekannte Riesenrad, das auch während des Weihnachtsmarktes und darüber hinaus bis am 3. Januar in Betrieb sein wird. Danach sind weitere Attraktionen auf dem Barfüsserplatz (4. Januar bis Mitte April), Petersplatz (Mitte April bis Mitte August) und Messeplatz (Mitte August bis zur Herbstmesse 2021) geplant. Damit können sich die Basler nach der Absage doch noch auf ein bisschen Herbstmesse freuen.

«Die Basler Herbstmesse ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung und es wäre ein grosses Versäumnis, das 550-Jahr-Jubiläum nicht angemessen zu würdigen», sagt Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt. Neben dem Riesenrad auf dem Münsterplatz soll eine traditionelle Confiserie einen kulinarischen Bezug zur Herbstmesse herstellen. Zudem sollen an vier Informationssäulen über die Geschichte, Hintergründe und Traditionen der Basler Herbstmesse informieren.

Und wer die Zeit zur nächsten Ausgabe der Herbstmesse nicht mehr abwarten kann, kann zukünftig auf dem Centralbahnplatz die verbleibende Zeit bis zum Herbst 2021 abzählen: Dort wird nämlich eine Countdown-Uhr aufgestellt.