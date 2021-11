«Thüring direkt» – Basel. Eine Stadt versinkt im Mittelmass Will Basel wieder an die Spitze, wäre es gut, wenn die SP ins Abklingbecken der Macht, Opposition genannt, geschickt würde. Meinung Joël Thüring

Der Kanton schafft selbst einfache Dinge wie die Sanierung der Freien Strasse nicht rechtzeitig. Soeben wurde bekannt, dass die Baustelle ein Jahr länger bleiben und den letzten Läden dort noch den Rest geben wird. Foto: Kostas Maros

Vor Jahren haben wir in Basel mit Firmen wie Crossair oder Bankverein über die Region hinausgestrahlt. Heute ist diese Strahlkraft, von der für unseren Standort wichtigen Lifesciences-Branche einmal abgesehen, verglüht. Auch auf der nationalen Politbühne versinken wir in der Bedeutungslosigkeit. Einflussreiche Persönlichkeiten wie Hans-Peter Tschudi, Johannes Randegger, Helmut Hubacher oder Silvia Schenker fehlen. Stattdessen kümmern sich unsere Nationalräte lieber um Zweitrangiges, wie beispielsweise den Gratis-ÖV in Basel (!) oder die Kurden-Situation. Damit erreicht man in Bern zwar nichts, wird aber hier noch wahrgenommen – man will ja wiedergewählt werden.