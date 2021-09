Pop im Doppelpack – Basel, ein hartes Pflaster für Livemusik Am 1. Oktober spielen die Schweizer Pop-Grössen Dodo und 77 Bombay Street in Basel. Wir trafen Dominik Jud und Matt Buchli zu einem gemeinsamen Zoom-Call und verlosen Konzerttickets. Nick Joyce

Matt Buchli (links) mit 77 Bombay Street und Dodo treten beide am Freitagabend in Basel auf. Foto: Tobias Sutter und Jen Ries

Der Zürcher Reggae-Sänger und Pop-Produzent Dominik Jud, wie Dodo bürgerlich heisst, wurde 1977 in Nairobi geboren. Der Hit «Hippie-Bus» machte den ehemaligen Reality-Star 2015 endgültig schweizweit bekannt. Zudem hat Dodo Erfolgssongs für Künstlerinnen und Künstler wie Lo & Leduc, Steff la Cheffe und James Gruntz produziert. 2007 gründeten die Brüder Matt, Joe, Esra und Simri-Ramon Buchli in Graubünden die Folk-Pop-Band 77 Bombay Street. Schon das Debütalbum «Up In The Sky» (2011) war ein grosser Erfolg. Es folgten viele Festival-Auftritte und Gewinne an den Swiss Music Awards. Matt Buchli (Gesang und Gitarre) ist studierter Nahrungswissenschaftler und lebt in Basel.