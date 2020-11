Die Polizei weiss, dass an der Klybeckstrasse (hier Ecke Florastrasse) auch am Tag Drogen verkauft werden. Die Dealer zu fassen, sei jedoch schwierig.









Foto: Pino Covino

In der «Basler Zeitung» vom Freitag, 23. Oktober 2020, wurden gleich zwei Artikel publiziert, die eindrücklich aufzeigten, wie Basel den Bach runtergeht. Zumindest was die Sicherheitssituation der Bevölkerung betrifft und somit eine hohe Relevanz für die Polizei hat. Beim ersten Artikel handelte es sich um die gravierenden Probleme mit dem Kokainhandel im Kleinbasel. Offenbar wird nicht nur nachts, sondern auch den ganzen Tag über frisch und fröhlich auf offener Strasse mit Drogen gedealt und der Stoff in den Vorgärten der Liegenschaften gebunkert. Eine bekannte Masche, um bei einer Polizeikontrolle keine verdächtige Ware oder Gegenstände auf sich zu tragen. Für gewisse Kreise politisch völlig unkorrekt, aber dennoch absolut realistisch weisen die betroffenen Anwohner darauf hin, dass es sich bei den Drogendealern meistens um Afrikaner handelt. Offenbar ängstigen sich die Bewohner der betroffenen Quartiere und haben auch bezüglich ihrer zum Teil minderjährigen Kinder mehr als nur ein mulmiges Gefühl. Völlig zu Recht, weil die afrikanischstämmigen Drogenhändler Süchtige anziehen, und diese verhalten sich oft aggressiv und können bei Entzugssymptomen unberechenbar bis hin zu gewalttätig reagieren. Deshalb machen sich etliche Eltern Gedanken darüber, aus dem Kleinbasel auszuziehen, weil sie das romantisierte Multikulti ihren Kindern nicht zumuten wollen. Vorsprachen bei der Polizei brachten für die leidgeplagten Anwohner nach deren Aussagen wenig, wobei die knappen Personalressourcen genannt wurden und sich die Polizeimannschaft offenbar zurückhalte, um nicht mit Rassismusvorwürfen eingedeckt zu werden.