Acht Fragen zu Coruba – Basel, die heimliche Rum-Stadt Was der Kirsch beim Basler Dybli, ist das Zuckerrohr beim Rum. Beide hochprozentige Spirituosen sind eng mit Basel verbunden. Kurt Tschan

Markus Wehrli (links), CEO der Haecky-Gruppe, und Verwaltungsratspräsident Peter Haecky vor der historischen Firmenbar am Hauptsitz in Reinach, wo der Coruba-Rum in Flaschen abgefüllt wird. Foto: Kurt Tschan

Was hat Coruba mit Basel zu tun?

Die Rum-Marke steht für Compagnie Rhumière de Bâle. 40 Jahre nach der Gründung der Basler Firma Fiechter & Battaglia im Jahr 1889 entstand die Rum Company – mit Sitz an der Güterstrasse in Basel und in Kingston, der Hauptstadt von Jamaika. Treibende Kraft war Rudolf Waeckerlin, der Schwager von Firmengründer Jules Fiechter. Die Basler Niederlassung in Kingston war die erste ausländische Firma, die sich auf Jamaika mit dem Export von Rum befasste. An gleicher Adresse wurde anschliessend auch das Schweizer Honorarkonsulat eingerichtet.