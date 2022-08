So haben Sie die Stadt noch nie gesehen – Basel des 16. Jahrhunderts digital nachgebaut Der Gamedesign-Student Yoshi Zigerli möchte die Geschichte seiner Heimatstadt erfahrbar machen. Seine Arbeit zeigt, wie Basel vor 500 Jahren aussah. Raphaela Portmann

Die Barfüsserkirche heute und im späten Mittelalter. Bildmaterial: Yoshi Zigerli

Die Gebäude, die der Gamedesign-Student Yoshi Zigerli am Computer erschafft, sehen täuschend echt aus. Sie dienen als Guckloch in die Vergangenheit Basels. Ins 16. Jahrhundert, als die Stadt einen immensen Aufschwung erfuhr und durch den Buchdruck in die frühe Neuzeit katapultiert wurde. Als Erasmus von Rotterdam durch die Strassen schlenderte, die Zünfte florierten und der Bischof zunehmend aus der Politik verdrängt wurde, bis sich die Basler Kirche nach dem Bildersturm von 1529 schliesslich reformierte.