Gastbeitrag: «S-Bahn Jetzt» – Basel braucht einen rasch erfüllbaren Plan Statt endlos auf ein «Herzstück» zu warten, wäre es gescheiter, mit kleinen, aber effizienten Schritten das regionale S-Bahn-Netz sofort auszubauen. Meinung Bruno Mazzotti

Das S-Bahn-Netz in Basel ist seit Jahren unterentwickelt. Foto: Daniel Desborough



Gemäss Darstellung im SBB-Kundenforum zum Angebot «Bahnknoten Basel» sollen ab 2028 ICE-Direktzüge aus Deutschland (Freiburg i. B.) vom Badischen Bahnhof direkt nach Zürich fahren. Dazu werden einige Infrastrukturergänzungen auf der heutigen Güterverbindungsbahn Badischer Bahnhof – Muttenz notwendig sein, die offenbar bereits in Planung sind. Somit würde diese ausgebaute Tangentialverbindung auch für die S-Bahn-Züge vom Ergolz- und Rheintal nutzbar sein. Also zum Beispiel direkte Verbindungen von Sissach oder Liestal via Gellert-Dreieck nach Mülheim oder Freiburg – unter Umgehung des Bahnhofs SBB. Dies würde zu kürzeren, deutlich schnelleren Fahrzeiten für Pendler im öffentlichen Verkehr führen. Zudem würde der Bahnhof SBB und damit das innerstädtische Tram – und Busnetz wirksam entlastet!