Leitartikel zur Einwohnerstatistik – Basel braucht eine bessere Ausländerpolitik Es kann nicht sein, dass Basel-Stadt in absehbarer Zeit mehr Ausländer zählt als Einheimische. Es ist Sache der Regierung, Gegensteuer zu geben. Meinung Markus Wüest

Helvetia und Basel – quo vadis? Foto: Dirk Wetzel/Tamedia-Archiv

«Basel verliert seine Schweizer» war der Titel des BaZ-Artikels, der sich vor gut einer Woche mit der Bevölkerungsstatistik des Stadtkantons befasste. Tatsache ist, dass der Ausländeranteil seit Mitte der 80er-Jahre stetig steigt. Und wenn es ein Leser in der Kommentarspalte zum Artikel als «mathematische Todsünde» bezeichnete, eine Kurve «zu extrapolieren», so kann man ihm an dieser Stelle getrost entgegenhalten: Es ist keine Kurve, die extrapoliert wurde, sondern eine Gerade mit steter Steigung. Eine Entwicklung, die also unausweichlich ist?

Wir haben Stadtentwickler Lukas Ott am Ende des Artikels zu Wort kommen lassen. Unter anderem mit der Frage, was zu tun sei, damit die Schweizerinnen und Schweizer langfristig nicht zur Minderheit würden.