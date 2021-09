Leitartikel zur Art Basel – Basel braucht die Art – aber keine Wichtigtuer Zufriedene Gesichter bei fast allen: Die grösste Kunstmesse der Welt übersteht die Pandemie und glänzt wieder. Meinung Markus Wüest

Grosse durchsichtige Bälle als Performance auf dem Messeplatz: «Tears» des britischen Künstlers Monster Chetwynd. Foto: Georgios Kefalas/Keystone-sda.ch

Endlich ist wieder Art – und alle gehen hin. Entgegen der grossen Sorge, es kämen zu wenig Ausstellerinnen und Aussteller, Sammlerinnen und Sammler, zeigte sich schon zu Beginn der Woche: Der alte Magnetismus funktioniert noch. Und die grossen Galerien meldeten prompt schon nach wenigen Stunden Verkäufe in Millionenhöhe.

Zwar mag es an der Unlimited und an der Art weniger Installationen und technische Spielereien als sonst geben, zwar will es scheinen, als sei das gute alte Gemälde wieder en vogue. Na und? Es ist ohne Zweifel viel gute Kunst zu sehen. Grosse Namen wie Picasso und Schiele sind vertreten, aber auch viel junge Kunst. Kunst von Frauen. Kunst aus anderen Ländern als Westeuropa und USA. Gut so. Diversifikation!