Coronavirus – Basel bietet 3000 weitere Impftermine – Mindestalter erhöht Nachdem die ersten Termine schnell ausgebucht waren, öffnet der Kanton nun neue Zeitfenster im Januar. Die Kriterien werden verschärft: Impfberechtigt sind Über-75-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen. Simon Bordier

Impfberechtigt sind Über-75-Jährige und Personen mit Vorerkrankungen. Foto: Keystone

Das baselstädtische Gesundheitsdepartement bietet seit Mittwochvormittag 3000 weitere Termine an, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Interessierte können auf der eigens eingerichteten Anmeldeplattform einen Termin buchen.

Die 3000 Impfungen sollen vom 4. bis 13. Januar vonstatten gehen. Im Vergleich zu den ersten, bereits ausgebuchten Zeitfenstern wurden die Kriterien für Impfkandidaten verschärft: Waren bislang Personen ab 65 Jahren zu den Impfungen zugelassen, so beträgt das Mindestalter nunmehr 75 Jahre. Der Kanton Basel-Stadt passt damit seine Kriterien an die Impfempfehlungen des Bundes an. Impfberechtigt sind neben Seniorinnen und Senioren ab 75 Jahren auch Menschen mit Vorerkrankungen.

Das Gesundheitsdepartement lässt in einer Mitteilung vom Mittwoch zudem wissen: «Das Interesse an Impfterminen ist überwältigend, was sehr erfreulich ist, die involvierten Stellen aber auch vor Herausforderungen stellt. Die Nachfrage nach Impfterminen übersteigt im Moment das Angebot um ein Vielfaches.»

Bei der Vergabe der ersten Impftermine (28. bis 30. Dezember) war es zu Komplikationen gekommen. So konnten Menschen einen Termin reservieren, ohne Angaben zum Alter oder zu Vorerkrankungen machen zu müssen. Das heisst, es konnten sich auch kerngesunde Unter-65-Jährige anmelden. Das Gesundheitsdepartement hält nun aber nochmals nachdrücklich fest, dass diese Personen trotz erfolgreicher Anmeldung vorerst nicht geimpft würden: «Personen unter 65 Jahren und ohne Risikovorerkrankungen werden nicht geimpft und werden gebeten, ihre Reservation rückgängig zu machen.»