Alles oder nichts bei der MCH Group – Basel bezahlt, Murdoch profitiert Der Burgfriede bei der Messe Basel ist trügerisch. Auch nach der Kapitalerhöhung steht das Unternehmen vor einer ungewissen Zukunft. Kurt Tschan

Arg durchgeschüttelt. Regierungsrat Christoph Brutschin, CEO Bernd Stadlwieser und Verwaltungsratspräsident Ueli Vischer (v.l.) an der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG in Basel Ende Januar. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der aufmüpfige Privataktionär Erhard Lee hat sich zwar mit der MCH Group über die Modalitäten der Kapitalerhöhung geeinigt, seine Klagen fallen gelassen und damit den Einstieg von James Murdoch als Hauptaktionär ermöglicht. Trotzdem wird die ausserordentliche Generalversammlung vom 27. November nicht zum grossen Rettungsanker. Zu dünn ist das Finanzpolster.

Die MCH Group rechnet beispielsweise mit einem Umsatzeinbruch von 230 bis 270 Millionen Franken für das laufende Jahr. Per Ende September wies die MCH eine Eigenkapitalquote von 5,3 Prozent aus und verfügte über Barmittel von 98 Millionen Franken. Nach Schätzungen der Zürcher Kantonalbank wird das laufende Rechnungsjahr mit einem Verlust von 79 Millionen Franken abschliessen. Dadurch, so die ZKB, werden das Eigenkapital auf minus 31 Millionen und der Cash-Bestand auf 55 Millionen sinken.

Nach der geplanten Kapitalerhöhung, die nach dem Einlenken der privaten Aktionäre zur Formsache werden dürfte, wird die Eigenkapitalquote zwar ansteigen. Mit 11 Prozent wird sie aber auch dann noch tief sein, wie die ZKB-Analysten berechnet haben. Nötig wären 20 Prozent, gut wären 30.

Krise noch lange nicht ausgestanden

Eine schlechte Eigenkapitalquote bedeutet eine hohe Unsicherheit in schwierigen Zeiten. Nach eigenen Angaben erwartet die Gruppe frühestens ab dem zweiten Quartal 2021 verbesserte Rahmenbedingungen. Die Generalversammlung vom Freitag wird deshalb zur Schicksalsfrage für die Messe. Es geht um alles oder nichts.

Nicht nur geht ihr das Geld aus, sie steht auch vor grossen Investitionen, um die Transformation hin zu digitalen Plattformen beginnen zu können. Gleichzeitig hat sie die meisten ihrer Messen aufgegeben, und das Geschäft mit Kongressen und Events steckt ebenfalls in der Corona-Krise. Die MCH Group ist weiterhin nicht einmal in der Lage, ihre eigene Generalversammlung physisch oder per Livestream durchzuführen.

Die Krise werde noch stark nachwirken, schreibt die MCH Group an die Aktionäre. Die vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen seien auch deshalb dringend notwendig, um verschiedene Finanzverbindlichkeiten in den nächsten Jahren refinanzieren oder zurückzahlen zu können.

Auf Ramschniveau mit Burkina Faso

Aufgrund der tiefen Auslastung der primär für den Messebetrieb konzipierten Gebäude ist für die ZKB auch «eine mögliche Wertberichtigung nicht vom Tisch», was den Druck auf Restrukturierungen noch erhöht.

Wenig überraschend belässt die Zürcher Staatsbank in ihrer Analyse das Rating der MCH Group bei B/negativ. Das Unternehmen teilte sich diese Bewertung etwa mit Staaten wie Burkina Faso, Nicaragua oder Sambia. Investitionen sind demnach hochspekulativ, mit Ausfällen muss gerechnet werden.

James Murdoch, der Sohn von Medienmogul Rupert Murdoch, mit seiner Firma Lupa Systems ist angesichts dieser düsteren Aussichten aber keineswegs der Retter in der Not. Vielmehr lässt er sich seinen Einstieg wenigstens zum Teil vom Kanton Basel-Stadt finanzieren.

Die Kapitalerhöhung, die am Freitag nur noch Formsache sein dürfte, wird in zwei Schritten durchgeführt. «Im ersten wandelt Basel-Stadt zwischen 17 und 26 Millionen Franken seines nachrangigen Darlehens von 30 Millionen Franken in Eigenkapital und damit in Aktien», bestätigt Regierungsrat Christoph Brutschin. Basel-Stadt bezahlt dafür 15 Franken pro Aktie. Gemäss Angaben der MCH Group lag der Durchschnittskurs einer Aktie in der Zeit vom 15. September bis 26. Oktober bei 13.73 Franken.

Millionen, die zu einem überhöhten Preis mit einem Schlag von einem Schuldschein in eine risikobehaftete Beteiligung umgewandelt werden. Sollten Aktionäre ihr Bezugsrecht ausüben und das Darlehen nicht in Aktien gewandelt werden, soll der Differenzbetrag abgeschrieben werden.

Wesentlich günstiger sieht die Situation für den neuen starken Mann bei der MCH Group aus. Er kommt in einer zweiten Tranche zum Zug. Murdoch bezahlt nur zehn Franken pro Aktie und damit ein Drittel weniger als Basel-Stadt. Seine Lupa Systems ist bereit, bis zu 7,45 Millionen neue Aktien zu übernehmen. Tendenziell sinken zwar Aktienkurse bei einer Aktienkapitalerhöhung. Im letzten Monat hat sich der Kurs aber um gut zehn Prozent erholt und sich der 15-Franken-Marke angenähert. Ab einem Kurs von 10 Franken kann Murdoch bereits Buchgewinne schreiben.

Kniefall vor reichem Amerikaner

Murdoch hat zudem durchgesetzt, dass die Sperrminorität der Kantone fällt. Ja, Basel-Stadt verpflichtet sich sogar im Rahmen eines «Relationsship Agreements», Murdochs Vertreter im Verwaltungsrat zu wählen. Dessen Verwaltungsräte werden in Zukunft von Basel-Stadt einfach abgenickt. Der aktuelle Verwaltungsrastspräsident Ueli Vischer darf übrigens noch bis zur ordentlichen Generalversammlung des nächsten Jahres bleiben. Dann wird er wohl durch einen Amerikaner ersetzt.

Murdoch macht bei seinem Einstieg deutlich weniger Kompromisse. Er muss seinen Anteil von maximal 49 Prozent nur während fünf Jahren halten und den statutarischen Zweck der Gruppe unterstützen. Die MCH Group leitet daraus ab, dass so der Messe- und Veranstaltungsbetrieb an den Standorten Zürich und Basel gesichert ist.

Schon in der Vergangenheit hat Basel-Stadt zum Teil hohe Millionenbeträge in die MCH Group gesteckt. Konkret handelt es sich um einen Investitionsbeitrag von 20 Millionen Franken und ein nicht rückzahlbares, unverzinsliches und grundpfandgesichertes Darlehen von 50 Millionen Franken zur Renovation respektive Erneuerung und zum weiteren Betrieb der Kongress-Fazilitäten in Basel. Ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Finanzvermögen von 85 Millionen Franken wurde 2017 und 2018 zurückbezahlt.

Ein Darlehen von 35 Millionen, das im nächsten März fällig geworden wäre, soll jetzt um fünf Jahre verlängert werden. Der BKB schuldet die MCH Group weitere 40 Millionen. Auch hier soll die Rückzahlungsfrist um fünf Jahre verlängert werden. 100 Millionen Franken sind in einer Anleihe, die bis 2023 befristet ist, geschuldet. Hier will man sich mit einem öffentlichen Angebot zum Umtausch in eine neue Obligation Luft verschaffen. Basel-Stadt und Lupa haben sich verpflichtet, die Rückzahlung der Anleihe bis zu einem nicht näher bezeichneten Betrag zu refinanzieren, falls die Gesellschaft dazu nicht imstande ist. Auch hier dürfte die Rettung der MCH Group zum Teil auf Kosten der Basler Steuerzahler erfolgen.