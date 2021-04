Weltbekannt und doch unbekannt – Basel bewundert Banksys Bildsprache In der Halle 5 der Messe Basel sind aktuell Werke des weltberühmten Künstlers Banksy zu sehen, der aus der Underground-Street-Art kommt und heute hoch oben auf dem Markt gehandelt wird. Valeska Stach

« Love I s in the Air (Flower Thrower) » , 2003, Siebdruck auf Papier, Privatsammlung .

Es ist eines seiner bekanntesten Werke, das wohl so ziemlich jeder schon einmal gesehen hat: das Mädchen mit Ballon. 2002 hatte es Banksy auf eine Hauswand im Osten Londons gesprüht. Es wurde dort herausgetrennt und für 500’000 Pfund verkauft.

Auf den ersten Blick erscheint das Bild harmlos, fast romantisch: Ein kleines Mädchen lässt einen Luftballon aufsteigen. Er hat die Form eines Herzens. Der Moment ist traurig und hoffnungsvoll zugleich. Banksy will uns damit sagen, dass wir niemals aufgeben sollen.

Zuletzt erregte der Künstler 2018 Furore, als während der Versteigerung eines Drucks von «Girl with Balloon» im Londoner Aktionshaus Sotheby’s das Bild teilweise zerstört wurde. Banskys Aktion sah vor, das Werk durch einen im Rahmen versteckten und per Fernbedienung ausgelösten Schreddermechanismus komplett zu vernichten, um so Kritik am kapitalistisch orientierten Kunstmarkt zu üben. Dies ging jedoch schief, und der Wert der Arbeit wurde durch den Akt nur noch gesteigert.