Beim Centralbahnplatz in Basel – Basel bestraft Bettler und Randständige mit Bussen Seit Montag sind Ordnungsbussen bei Widerhandlungen gegen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie möglich. Die Polizei setzt dies ausgerechnet bei den Ärmsten ein. Andrea Schuhmacher

Die Sitzbänke sind weg, die Bettler sind geblieben: Der Haupteingang beim Basler Bahnhof SBB. Foto: Dominik Plüss

Dass die Regierung die Sitzbänke direkt vor dem Haupteingang vom Bahnhof Basel SBB letzte Woche abmontieren liess, hat die Situation beim Centralbahnplatz nicht verbessert. Beim Augenschein der BaZ am Montag und am Dienstag sieht man sie weiterhin überall: die Bettler aus Osteuropa und die Randständigen aus der Region. Nun sitzen sie auf Kartonschachteln oder haben sich bei den Sitzbänken bei den Tramhaltestellen eingerichtet. Das Problem ist höchstens verlagert worden, nicht aber beseitigt.

Wo sonst die Sitzbänke montiert wären, treffen wir auf M. (Name der Redaktion bekannt). Er trifft sich hier mit seinen Freunden auf ein Bier oder zwei. M. ist arbeitslos und stark verschuldet. Wie er der BaZ erzählt, hat Basel den Kampf gegen die Randständigen und Bettler am Bahnhof noch lange nicht aufgegeben. Am Montag wurden alle Personen, die sich vor dem Bahnhof aufhielten, mit Ordnungsbussen bestraft. Bussen, die es in dieser Art nur seit Montag gibt: Erst ab dieser Woche sind Widerhandlungen gegen Massnahmen zur Bekämpfung der Epidemie explizit als Straftatbestände aufgeführt und können teils mit Ordnungsbussen bestraft werden.