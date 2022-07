Zeit für einen Schwatz? – Basel bekommt Plauderkassen Ab Oktober sind in einzelnen Basler Geschäften Freiwillige anzutreffen, die sich Zeit nehmen, um mit Kundinnen und Kunden ins Gespräch zu kommen. Das Projekt soll das Gemeinschaftsgefühl und die psychische Gesundheit fördern. Seraina Graf

Schon bald kann das Einkaufen für Kontaktfreudige zum sozialen Erlebnis werden. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Beim Einkaufen geht es oft hektisch zu und her. Besonders an der Kasse kann es vielen nicht schnell genug gehen – sie werden ungeduldig, wenn vor ihnen jemand das Portemonnaie nicht auf Anhieb findet oder vergessen hat, die Äpfel zu wägen. Und wehe, jemand kommt auf die Idee, das Kassenpersonal in ein Gespräch zu verwickeln.