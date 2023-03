Tenpoint Therapeutics GmbH

Tenpoint ist ein britisches Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung von zellbasierten Therapien verschrieben hat, um das Sehvermögen von Menschen mit degenerativen Augenkrankheiten wiederherzustellen. Das Unternehmen hat sich im Main Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area in Allschwil eingemietet, um die Entwicklung der Therapien voranzutreiben und weitere Therapieansätze zur Patentierung vorzubereiten.

Bolders Consulting Group

Die Bolders Consulting Group (BCG) mit Sitz in Amsterdam ist ein Boutique-IT-Unternehmen für ganzheitliche IT-Lösungen und wurde von Maurice Bolders, dem Geschäftsführer des Unternehmens, im Jahr 2011 gegründet. Das Unternehmen bietet Lösungen in den Bereichen SAP, Digital Transformation (Big Data) and Smart Factory (IoT, Machine Learning) an. Mit der Niederlassung in der Schweiz soll das Geschäft im Bereich Biopharma verstärkt werden.

AcroBiosystems Inc

Acro Biosystems mit Hauptsitz in Peking hat als ersten europäischen Standort die Basel Area gewählt. Von dort aus plant das biopharmazeutische Unternehmen, seine Forschungs- und kommerziellen Aktivitäten in Europa auszubauen. Acro Biosystems stellt Proteine, Antikörper und andere Reagenzien für die biopharmazeutische Forschung her. Der neue Standort in der Basel Area sei «sehr interessant, weil er eine wertvolle Basis für Vertrieb und Marketing bietet, eine bessere geografische Abdeckung unserer Kundschaft und Mitarbeitenden ermöglicht. Zudem bietet er eine Grundlage für unsere zukunftsgerichteten Pläne, eine Einrichtung für Produktion, Forschung und Entwicklung zu schaffen, von der aus wir wachsen können», führt CEO Mike Chen aus.