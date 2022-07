Filmdreh in der Innenstadt – Basel als Sehnsuchtsort für das philippinische Filmpublikum Eine Filmcrew aus den Philippinen dreht gegenwärtig in Basel ein Liebesdrama. Der Film wird die Stadt am Rheinknie einem Millionenpublikum in Asien bekannt machen. Simon Erlanger

Am Andreasplatz in Basel drehte ein philippinisches Filmteam am Donnerstag Szenen eines Liebesdramas fürs philippinische Massenpublikum. Foto: Kostas Maros

Mitten in Basel konnte man am Donnerstag eine Gruppe von etwa 20 Personen aus dem asiatischen Raum ausmachen, die sich zunächst länger beim Tinguely-Brunnen aufhielt und sich dann in Richtung Andreasplatz verlagerte. Handelte es sich um eine der Touristengruppen, die in diesem Sommer zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder den Weg nach Basel finden? Das schwere Gerät der Gruppe spricht dagegen. Der neugierige Passant erkennt Kameramann, Tontechniker, Make-up-Künstler und auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Es wird klar: Hier ist eine Filmcrew am Werk. Auf grosse Aufbauten wird verzichtet. Die Stadt selbst wird zum Filmset.