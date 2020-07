Eymann – Basel 2040 Eine neue Bevölkerungsstudie zeigt auf, was Basel in den nächsten 20 Jahren braucht, um seine gute Ausgangslage zu erhalten. Christoph Eymann

Konflikte zwischen Gewerbe und Wohnen wie auf dem Lysbüchelareal müssen inskünftig vermieden werden. Foto Lucia Hunziker

Das Basler Statistische Amt hat einen Bericht über die Bevölkerungsentwicklung bis ins Jahr 2040 veröffentlicht. Eine Prognose mit drei Szenarien. Eine ausgezeichnete Arbeit, die Steuerungswissen generiert. Pflichtlektüre für Regierung, Parlament und Verwaltung! Das mittlere Szenarium rechnet mit 22’000 Menschen mehr als 2019, also mit 223’000 Einwohnenden im Jahr 2040. Die Prognosen zeigen zum Beispiel,

wie viel zusätzlichen Wohnraum es in welchen Stadtteilen braucht, wie die Altersstruktur der Bevölkerung aussieht und wie sich das Verhältnis von Schweizern und Ausländern entwickelt.

Die Politik verlangt oft Studien, Leitbilder und Konzepte. Weniger wäre manchmal mehr, zu viele teure Studien landen in Amts-Schubladen. Diese Bevölkerungsprognose gehört nicht dazu. Gouverner c’est prévoir. Regieren heisst vorausschauen; der Blick in die Zukunft ist dank dieser Arbeit ein Stück weit möglich.

Basel braucht endlich eine wirklich umfassende Planung.

Was bedeutet diese Prognose? Alle sieben Departemente und die Landgemeinden sind gefordert. In vielen Dienststellen des Kantons gibt es Handlungsbedarf. Basel braucht endlich eine wirklich umfassende Planung. Die Fragestellung reduziert sich nicht darauf, wie und wo zusätzliche Wohnungen zu bauen sind. Anders als in der Vergangenheit, wo ein Areal nach dem anderen separat geplant wurde, braucht es jetzt einen Gesamtüberblick, wie er von der LDP bereits früher und erneut im letzten Jahr im Papier «Wohnen und Arbeiten in Basel, Riehen und Bettingen» gefordert worden ist. Es darf nicht mehr vorkommen, dass bei der Neugestaltung einer grösseren Fläche der Konflikt Wohnungen gegen Gewerbetriebe aufflammt wie beim Lysbüchelareal und zu Zeitverlust und Verdruss führt. Weitere Areale werden umgenutzt werden. Eine ganzheitliche Betrachtung und Planung hilft, Interessenkonflikte zu vermeiden.

Stadtentwicklung umfasst nicht bloss den Bau zusätzlicher Wohnungen. Auch Freiflächen, Verkehrs-Infrastruktur, neue Mobilitätsformen, Schulbauten, Areale für Gewerbe und wirtschaftliche Nutzungen etc. gehören dazu. Der demografischen Entwicklung ist Rechnung zu tragen, die grössere Anzahl älterer Menschen erfordert die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, die über ein paar willkommene Sitzgelegenheiten in der Innenstadt hinausgehen. Altersgerechte Wohn- und Pflege-Einrichtungen sollten im Quartier existieren, in dem man wohnt. In der Nähe von Neubauwohnungen braucht es Kindergärten und Primarschulen mit Tagesstrukturen. Gutsituierte müssen passenden Wohnraum finden können.

Es ist unverständlich, dass nicht bereits früher private Basler Architekturbüros gebeten worden sind, sich mit ihren Ideen an umfassenden Zukunftsplanungen zu beteiligen. Was bei einzelnen Bauten üblich ist, sollte doch jetzt erst recht bei der Planung ganzer Quartiere erfolgen. Die hohe Qualität der Architekturbranche ist eine Chance. Wenn mehr Menschen auf dem unverändert knappen Raum zusammenleben und arbeiten sollen, ist es angezeigt, neben Raumplanern und Geografen auch Soziologen einzubeziehen. Ein konfliktfreies Miteinander, die Vermeidung von Parallelgesellschaften, Voraussetzungen für eine ideale Durchmischung der Gesellschaft sind Themen, die wissenschaftlichen Input brauchen. Der Einbezug von Riehen und Bettingen in die Planung ist Pflicht.

Wohl wichtigstes Motiv für den Zuzug in unseren Kanton ist der attraktive Arbeitsmarkt. Tragen wir genügend Sorge zu den Firmen, welche heute hauptverantwortlich für unsere gute Ausgangslage sind? Bieten wir auch übermorgen konkurrenzfähige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und ihre gut verdienenden Mitarbeitenden? Verfügt unsere Universität – ein Faktor für die Standortattraktivität auch jenseits der Kantonsgrenze – künftig über genügend Mittel für erstklassige Lehre und Forschung? Diese und weitere Aspekte müssen beachtet werden, wenn wir das Bevölkerungswachstum nicht nur als Anlass für den Bau neuer Wohnungen, sondern als Auftrag für Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität betrachten – ist das nicht der Dauerauftrag der Politik?