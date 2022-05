Tödlicher Unfall am Walensee – Basejumper an den Churfirsten abgestürzt und verstorben In Walenstadt ist ein Mann von der Rega tot aufgefunden worden. Wer er ist, wissen die Behörden noch nicht.

Der Unfall ereignete sich in Walenstadtberg. Foto: Tamedia

Am Freitagmorgen hat eine Rega-Crew in Walenstadtberg im Kanton St. Gallen einen abgestürzten Basejumper gefunden. Beim bisher unbekannten Mann konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Eine Auskunftsperson rief am Freitag kurz nach 09.50 Uhr die Kantonspolizei St. Gallen an und meldete einen Absturz eines Basejumpers zwischen der Alp Tschingla und der Alp Büls in Walenstadtberg.

Die aufgebotene Crew der Rega fand den Mann wenig später, konnte aber nur noch dessen Tod feststellen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagnachmittag mitteilte.

Wer der Basejumper ist, wissen die Behörden zur Zeit noch nicht. Er wurde zur Identifikation ins Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann alleine unterwegs gewesen, hiess es weiter. Die Alpine Einsatztruppe der Kantonspolizei St. Gallen untersucht nun, von welchem Absprungpunkt an den Churfirsten der Basejumper gestartet war und weshalb es zum Absturz kam.

