Liestal – Baschung neue Swisslosfonds-Leiterin Die kantonalen Gelder der Genossenschaft der Interkantonalen Landeslotterie Swisslos kommen in neue Hände. Daniel Aenishänslin

Die 40-jährige Sarah Baschung kommt vom Theater Basel. Foto: PD

Sarah Baschung folgt auf Heidi Scholer und wird neue Leiterin des Swisslosfonds in der Baselbieter Sicherheitsdirektion. Scholer geht in Pension, während Baschung die Leitung am 1. April übernimmt.

Die 40-jährige Sarah Baschung wohnt in Olten und ist Mutter von zwei Kindern. Sie studierte nordische Philologie, alte Geschichte und neuere allgemeine Geschichte an der Universität Basel. Baschung verfügt auch über einen Masterabschluss in Public Management der ZHAW Winterthur. Zuletzt arbeitete Sarah Baschung am Theater Basel, wo Sie sich um die Zusammenarbeit von Verwaltungsrat, Kanton und Gemeinden kümmerte.

Die Sicherheitsdirektion verwaltet die kantonalen Gelder der Genossenschaft der Interkantonalen Landeslotterie Swisslos für den Kanton Basel-Landschaft. Die Gelder sind zweckbestimmt für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Projekte. Der Gesamtregierungsrat entscheidet an seinen ordentlichen Sitzungen über deren Vergabe.

